И никаких повторных списаний, возвратов не было не протяжении +/- 30 дн до покупки?[/quote]Были покупки за неделю, за две до РД даты. Но всё полностью погашено с +балансом за день до РД даты.Amethyst написав:Речь о кредитке АТБ. Купили 9:06 утра в день РД, полностью за кредитные деньги, оставили ₴930 доступных кредитных денег, на утро 9:00 этого же дня РД, был собственный баланс 18 копеек. За день РД карту погасили, с +балансом 18 копеек.vadymbanker написав:Має значення коли погасили, коли купили, коли списали... особливо важливо не тулити все це разом у пограничний час: з 17 до 20:00Amethyst написав:[quote="5894367:vadymbanker"]Уже сформировали заявку через персонального менеджера, она так же не понимает почему списали такие проценты, перепроверили всё трижды. Значит что-то ни так если заявку менеджер сформировал, так бы просто так не формировал.
Вечером в день РД списывается ₴1.38, покупка облигаций проходит по счету через 4 дня.
В следующий РД вместо ₴1.30 как пример, списывается ₴7450. Полный бред. По ред вся хронология аналогичная, всё ок списывается.
Не знаю что делать.
И как следствие начинается в РД дату с +балансом новый льготный период.