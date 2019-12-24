Amethyst написав:[quote="5894367:vadymbanker"]Уже сформировали заявку через персонального менеджера, она так же не понимает почему списали такие проценты, перепроверили всё трижды. Значит что-то ни так если заявку менеджер сформировал, так бы просто так не формировал.
Має значення коли погасили, коли купили, коли списали... особливо важливо не тулити все це разом у пограничний час: з 17 до 20:00
Речь о кредитке АТБ. Купили 9:06 утра в день РД, полностью за кредитные деньги, оставили ₴930 доступных кредитных денег, на утро 9:00 этого же дня РД, был собственный баланс 18 копеек. За день РД карту погасили, с +балансом 18 копеек. Вечером в день РД списывается ₴1.38, покупка облигаций проходит по счету через 4 дня. В следующий РД вместо ₴1.30 как пример, списывается ₴7450. Полный бред. По ред вся хронология аналогичная, всё ок списывается. Не знаю что делать.
И никаких повторных списаний, возвратов не было не протяжении +/- 30 дн до покупки?[/quote]Были покупки за неделю, за две до РД даты. Но всё полностью погашено с +балансом за день до РД даты. И как следствие начинается в РД дату с +балансом новый льготный период.
Sense Bank написав:Kalgan Ні, нарахування відсотків по депозиту не входять до тих операцій, що роблять рахунок активним, відповідно до ДКБО банку.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank, можете підказати, з якого часу сталося покращення, що щомісячна виплата відсотків за депозитом на картковий рахунок не робить його активним, і банк списує комсу з виплачених відсотків Та чи є вичерпний перелік операцій, які роблять рахунок активними ?
Визначення неактивного рахунку було додано в ДКБО в оновленій версії від 21.02.2025. У ньому чітко зазначено, що "Зарахування сум процентів на Рахунок, до якого емітовано Картку, що сплачуються Банком в межах встановлених правовідносин з Клієнтом, не вважається здійсненням фінансових операцій по Рахунку при віднесенні Банком рахунків до неактивних". Додаю посилання на цю версію https://sensebank.ua/storage/files/Publ ... 022025.pdf
M-Audio написав:Надійшло повідомлення, що тепер з неактивних рахунків будуть списувати комісію. У разі непроходження ідентифікації -- 500 гривень на місяць з рахунка.
Ну, по-перше -- дуже красиво, що тут ще сказати? Ось цікаво, а військовослужбовців, що в полоні, теж будуть по 500 гривень на місяць брити? А що, ідеальна жертва: карткою не користується, ідентифікацію не проходить...
Питання як завжди в таких випадках: - планується списання в рахунок кредитного ліміту чи овердрафту? - отримання коштів і перекази коштів вважаються за активність? - виплата депозита вважається за активність? - якщо на перше питання відповідь негативна, чи не згадає банк при виплаті депозита, що з цього рахунка треба списати за шість+ місяців комісії за неактивність?
Свого часу открив довготривалий депозит, одним із міркувань було щоб не задумуватись про кількість операцій і іншого на пакетці. З часом виявилося, що цей депозит -- це вже єдине, що залишилось в цьому банку живого. Але його всеж-таки планується якось отримати, тобто хоч якась підходяща для цього картка потрібна. В усіх інших випадках з картками немає чого робити, особливо з валютними.
В першу чергу не хвилюйтесь🙌🏻 Списання комісії за неактивний рахунок в розмірі 500 грн, буде списано тільки в випадку, якщо ви не користуєтесь рахунком, і не пройшли повторну ідентифікацію. І таке списання буде тільки з 37-го місяця не користування рахунком. Пройти ідентифікацію ви можете в застосунку в будь-який зручний для вас час.
Щодо ваших питань: 1. Ні, комісія за неактивний рахунок списується тільки при наявності власних коштів, в мінус чи за рахунок кредитних коштів списань не буде. 2. Так, поповнення картки, перекази з картки, розрахунки в магазинах - це все фінансові операції. 3. Так, виплата депозиту чи відсотків по депозиту також рахується як фінансова операція Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank написав:3. Так, виплата депозиту чи відсотків по депозиту також рахується як фінансова операція Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Ну так тооож було майже рік тому... а от півроку тому сине жлобисько вирішило, шо %% за депо це не фінансова, а якась... ну хозяйська операція До речі, мабуть ФінМон Сенсу і не питає фіндоцільність таких нефінансових операцій ...і вимагає від клієнта ОСОБЛИВІ доки на підтвердження покриття сум за %%.. отето казуістика в попі у Сенсістов заграла
Kalgan написав:Sense Bank, можете підказати, з якого часу сталося покращення, що щомісячна виплата відсотків за депозитом на картковий рахунок не робить його активним, і банк списує комсу з виплачених відсотків
Питання - у вас крім відсотків були кошти на рахунку? Якщо ні, в який момент списали комісію - разом з нарахованими відсотками (тобто коли з'явилося що списувати) чи в якийсь день за календарем потім?