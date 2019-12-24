Надійшло повідомлення, що тепер з неактивних рахунків будуть списувати комісію. У разі непроходження ідентифікації -- 500 гривень на місяць з рахунка.Ну, по-перше -- дуже красиво, що тут ще сказати? Ось цікаво, а військовослужбовців, що в полоні, теж будуть по 500 гривень на місяць брити? А що, ідеальна жертва: карткою не користується, ідентифікацію не проходить...Питання як завжди в таких випадках:- планується списання в рахунок кредитного ліміту чи овердрафту?- отримання коштів і перекази коштів вважаються за активність?- виплата депозита вважається за активність?- якщо на перше питання відповідь негативна, чи не згадає банк при виплаті депозита, що з цього рахунка треба списати за шість+ місяців комісії за неактивність?Свого часу открив довготривалий депозит, одним із міркувань було щоб не задумуватись про кількість операцій і іншого на пакетці. З часом виявилося, що цей депозит -- це вже єдине, що залишилось в цьому банку живого. Але його всеж-таки планується якось отримати, тобто хоч якась підходяща для цього картка потрібна. В усіх інших випадках з картками немає чого робити, особливо з валютними.