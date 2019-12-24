RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:35

Re: Sense Bank

Сенька вчергове ріже кешбеки. Питання «на кого його поміняти» встає все гостріше.
Вимога - новий кандидат повинен мати національний Кешбек. Ну і нормальні відсотки (1-2) по категоріям типу «продукти» «ресторани».
Бо це жлобство Сені вже напрягає.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 12:13

Hotab Глобус, нє? НК в наличии - требуемые категории за кредитные ниже 2% пока не опускались. Но лимит дают не всегда. Но если дают то карта полезная
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 13:42

Sense Bank
А який механізм переходу обслуговування з RED на RED 2.0?
  BBC написав:Sense Bank
А який механізм переходу обслуговування з RED на RED 2.0?

Для перевипуску картки на новий тариф вам потрібно звернутись до нашої чат-підтримки, колеги допоможуть із цим 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 14:19

Операції вже не рахуватимуть

З 1 листопада припиняється підрахунок операцій для виконання умов безоплатності. Залишаються залишки або обсяг операцій протягом місяця.
  Solar_simfi написав:З 1 листопада припиняється підрахунок операцій для виконання умов безоплатності. Залишаються залишки або обсяг операцій протягом місяця.

Соревнование, кто кого перехитрожопит продолжается 😁
