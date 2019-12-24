Сенька вчергове ріже кешбеки. Питання «на кого його поміняти» встає все гостріше.
Вимога - новий кандидат повинен мати національний Кешбек. Ну і нормальні відсотки (1-2) по категоріям типу «продукти» «ресторани».
Бо це жлобство Сені вже напрягає.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:35
Re: Sense Bank
Сенька вчергове ріже кешбеки. Питання «на кого його поміняти» встає все гостріше.
Вимога - новий кандидат повинен мати національний Кешбек. Ну і нормальні відсотки (1-2) по категоріям типу «продукти» «ресторани».
Бо це жлобство Сені вже напрягає.
Додано: Сер 01 жов, 2025 12:13
Hotab Глобус, нє? НК в наличии - требуемые категории за кредитные ниже 2% пока не опускались. Но лимит дают не всегда. Но если дают то карта полезная
Додано: Сер 01 жов, 2025 14:06
Додано: Сер 01 жов, 2025 14:19
Операції вже не рахуватимуть
З 1 листопада припиняється підрахунок операцій для виконання умов безоплатності. Залишаються залишки або обсяг операцій протягом місяця.
Додано: Сер 01 жов, 2025 14:27
Додано: Сер 01 жов, 2025 15:45
Мене то не зачепило, бо намагаюсь слідкувати за валютною картою, щоб рахунок був активний.
Але з алко-сенсом треба завжди тримати руку на пульсі
Якщо раніше можна було тримати мінімальний залишок і не хвилюватися, потім, мати депо з відсотками щомісяця і не хвилюватися, то зараз треба за цим слідкувати.
Чи на сдохсейф все закидувати. Хоча є таке відчуття, що і звідти скоро сенс буде комсу списувати, з такими постійними покращеннями
Додано: Сер 01 жов, 2025 16:24
В мене 18 серпня повернувся п'ятирічний депозит (а не лише відсотки), 31 серпня зідрали $3.
Додано: Сер 01 жов, 2025 16:28
Зараз переглядають цей форум: Sense Bank і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|