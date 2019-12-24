|
Sense Bank
Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:35
Сенька вчергове ріже кешбеки. Питання «на кого його поміняти» встає все гостріше.
Вимога - новий кандидат повинен мати національний Кешбек. Ну і нормальні відсотки (1-2) по категоріям типу «продукти» «ресторани».
Бо це жлобство Сені вже напрягає.
Hotab
Додано: Сер 01 жов, 2025 12:13
Hotab Глобус, нє? НК в наличии - требуемые категории за кредитные ниже 2% пока не опускались. Но лимит дают не всегда. Но если дают то карта полезная
WallNutPen
Додано: Сер 01 жов, 2025 13:42
Sense Bank
А який механізм переходу обслуговування з RED на RED 2.0?
BBC
Додано: Сер 01 жов, 2025 14:06
BBC написав:Sense Bank
А який механізм переходу обслуговування з RED на RED 2.0?
Для перевипуску картки на новий тариф вам потрібно звернутись до нашої чат-підтримки, колеги допоможуть із цим 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
- Представник банку
Додано: Сер 01 жов, 2025 14:19
З 1 листопада припиняється підрахунок операцій для виконання умов безоплатності. Залишаються залишки або обсяг операцій протягом місяця.
Solar_simfi
Додано: Сер 01 жов, 2025 14:27
Solar_simfi написав:
З 1 листопада припиняється підрахунок операцій для виконання умов безоплатності. Залишаються залишки або обсяг операцій протягом місяця.
Соревнование, кто кого перехитрожопит продолжается 😁
Сибарит
- Форумчанин року
Додано: Сер 01 жов, 2025 15:45
M-Audio написав: Kalgan написав:Sense Bank
, можете підказати, з якого часу сталося покращення, що щомісячна виплата відсотків за депозитом на картковий рахунок не робить його активним, і банк списує комсу з виплачених відсотків
Питання - у вас крім відсотків були кошти на рахунку? Якщо ні, в який момент списали комісію - разом з нарахованими відсотками (тобто коли з'явилося що списувати) чи в якийсь день за календарем потім?
Мене то не зачепило, бо намагаюсь слідкувати за валютною картою, щоб рахунок був активний.
Але з алко-сенсом треба завжди тримати руку на пульсі
Якщо раніше можна було тримати мінімальний залишок і не хвилюватися, потім, мати депо з відсотками щомісяця і не хвилюватися, то зараз треба за цим слідкувати.
Чи на сдохсейф все закидувати. Хоча є таке відчуття, що і звідти скоро сенс буде комсу списувати, з такими постійними покращеннями
Kalgan
Додано: Сер 01 жов, 2025 16:24
В мене 18 серпня повернувся п'ятирічний депозит (а не лише відсотки), 31 серпня зідрали $3.
Ivanhoe
Додано: Сер 01 жов, 2025 16:28
WallNutPen написав:Hotab
Глобус, нє? НК в наличии - требуемые категории за кредитные ниже 2% пока не опускались. Но лимит дают не всегда. Но если дают то карта полезная
Дякую, гляну
Hotab
Додано: Сер 01 жов, 2025 18:11
Solar_simfi написав:
З 1 листопада припиняється підрахунок операцій для виконання умов безоплатності. Залишаються залишки або обсяг операцій протягом місяця.
А где смотрите? На сайте вроде только с 29.08 и все
Arien
