Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1492149314941495>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 18:17

  Arien написав:А где смотрите? На сайте вроде только с 29.08 и все

На каком-то левом сайте sensebank.ua уже есть и про попозже.
moveton
3
7
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:23

Класно придумали, тепер доведеться купувати моркву на 5к грн з 2-х акаунтів.
Питання представнику.
1. Якщо повністю закрити пакет White, то куди підуть виплати по ОВДП?
2. Якщо відкрити поточний рахунок в грн, то обслуговування буде безкоштовно? І щоб перевести виплати по ОВДП на цей рахунок потрібно буде писати в підтримку?
Striker
38
20
38
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:28

Re: Sense Bank

ляяяяяя....................
Вимкнули безкоштовні розтрочки на 3міс! Це до 1 січня, зазвичай?
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:48

  romanauscas написав:ляяяяяя....................
Вимкнули безкоштовні розтрочки на 3міс! Це до 1 січня, зазвичай?

...з 01.10.2025 по 31.12.2025 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці для карток RED 2.0, RED Cash та Максимум-Готівка...
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:48

  Hotab написав:Сенька вчергове ріже кешбеки. Питання «на кого його поміняти» встає все гостріше.
Вимога - новий кандидат повинен мати національний Кешбек. Ну і нормальні відсотки (1-2) по категоріям типу «продукти» «ресторани».
Бо це жлобство Сені вже напрягає.

У Моні, Pumb є Національний кешбек. Якщо за свої, то у Моні буває непоганий кешбек: кіно 10%, таксі 5%. Якщо за чужі, то Pumb мені в цьому місяці насипав на квіти 20%, комуналка 1%, продукти 1%, одяг/взуття 3%. Ізя за чужі паливо 1%, ресторани 3%, медичні послуги 2%. Сдуру буває Прихват десь раз у 3 місяці, коли деякий час не користуюсь кредиткою, видає шось тіпа паливо 20%.

У Секса витрачав з картки Red 2.0 у межах наданого ліміту 329 гривень, але схоже вони займаються нає, дурять корочє.
Приклад, була акція: +2% кешбеку на 3 дні за кредиткою. Плюс підключив 0.5% продукти та 0.5% за оплату гаджетом. І шо ми маємо? А маємо шо нарахували 0.5% за продукти, та 2% по акції, але не нарахували 0.5% за оплату гаджетом. Це при тому, шо той, хто надав мені ліміт у розмірі 329 гривень, хай сам спробує витрачать 3 дні гроші, шоб воно йшло за кредитні, та було у межах кредитного ліміту.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:17



Нажаль, на практиці все виглядає так:
Зображення

Придивився, не для всіх кредиток розтрочки відтепер :evil:
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:22

M-Audio Тільки депозит і відсотки. Йде нарахування відсотків і одразу комісія!
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:37

moveton , спасибо
экое гадство!

Волшебники и чародеи, можете прокомментировать? Сделали бы уже 15-20 операций
Щас половина если не больше оставшихся клиентов позакрывает пакеты.
Arien
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:46

  Arien написав:moveton , спасибо
экое гадство!

Волшебники и чародеи, можете прокомментировать? Сделали бы уже 15-20 операций
Щас половина если не больше оставшихся клиентов позакрывает пакеты.

Я у них витрачаю по 40 кгрн з чорної. Так з такими горіхами , що оплата гаджетом вже 0.25% - дивлюсь на Райф. Тим більше вони мені ліміти по 200к самі впихують насильно
А напомните, плз, если не хочу платить 100 грн комиссии по карте Ред 2.0, нужно в РД иметь минус на карте (по модулю :D ) меньше 20 грн, или меньше 50 грн?
Driver
