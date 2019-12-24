RSS
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:52

  Gonzik написав:M-Audio Тільки депозит і відсотки. Йде нарахування відсотків і одразу комісія!

Ещё раз: я правильно понимаю, что если по пакетной карте все операции - это только проценты по депозиту, то их нужно сразу фигачить на дох.сейф, чтобы не списывалась комиссия за неактивность?
А операции пополнения дох.сейфа и снятия с дох.сейфа считаются активностью?
А операции пополнения ощадного рахунка и снятия с ощадного рахунка считаются активностью?
Driver
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 23:13

  moveton написав:
  Arien написав:А где смотрите? На сайте вроде только с 29.08 и все

На каком-то левом сайте sensebank.ua уже есть и про попозже.

Покупка в Дія облігацій цеж норм?
sens
3
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 23:43

  Driver написав:А напомните, плз, если не хочу платить 100 грн комиссии по карте Ред 2.0, нужно в РД иметь минус на карте (по модулю :D ) меньше 20 грн, или меньше 50 грн?

вже 50
wolt450
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 09:53

  Arien написав:moveton , спасибо
экое гадство!

Волшебники и чародеи, можете прокомментировать? Сделали бы уже 15-20 операций
Щас половина если не больше оставшихся клиентов позакрывает пакеты.

на жаль прикрили лазівку, але ніхто нічого не закриє...
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 10:27

  Driver написав:Ещё раз: я правильно понимаю, что если по пакетной карте все операции - это только проценты по депозиту, то их нужно сразу фигачить на дох.сейф, чтобы не списывалась комиссия за неактивность?


Если вот это правда

  Gonzik написав:M-Audio Тільки депозит і відсотки. Йде нарахування відсотків і одразу комісія!


то у вас не будет возможности перекидывать на доходный сейф, потому что комиссию снимут сразу же, как на карте появятся деньги.

Впрочем, вот тут человек пишет, что это происходит не так. Кто прав - вот это вопрос.

  Ivanhoe написав:В мене 18 серпня повернувся п'ятирічний депозит (а не лише відсотки), 31 серпня зідрали $3.
1
2
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:04

  M-Audio написав:
  Driver написав:Ещё раз: я правильно понимаю, что если по пакетной карте все операции - это только проценты по депозиту, то их нужно сразу фигачить на дох.сейф, чтобы не списывалась комиссия за неактивность?


Если вот это правда

  Gonzik написав:M-Audio Тільки депозит і відсотки. Йде нарахування відсотків і одразу комісія!


то у вас не будет возможности перекидывать на доходный сейф, потому что комиссию снимут сразу же, как на карте появятся деньги.

Впрочем, вот тут человек пишет, что это происходит не так. Кто прав - вот это вопрос.

  Ivanhoe написав:В мене 18 серпня повернувся п'ятирічний депозит (а не лише відсотки), 31 серпня зідрали $3.



В базі знань знайшов, що "Списання комісії за неактивний рахунок проводиться в останні 5 робочих днів місяця."
Тому, кому проценти падають не в останній тиждень місяця, є шанс встигнути перекинути щось на дохсейф. Мабуть...
