Gonzik написав:M-Audio Тільки депозит і відсотки. Йде нарахування відсотків і одразу комісія!
Ещё раз: я правильно понимаю, что если по пакетной карте все операции - это только проценты по депозиту, то их нужно сразу фигачить на дох.сейф, чтобы не списывалась комиссия за неактивность? А операции пополнения дох.сейфа и снятия с дох.сейфа считаются активностью? А операции пополнения ощадного рахунка и снятия с ощадного рахунка считаются активностью?
Driver написав:Ещё раз: я правильно понимаю, что если по пакетной карте все операции - это только проценты по депозиту, то их нужно сразу фигачить на дох.сейф, чтобы не списывалась комиссия за неактивность?
Если вот это правда
то у вас не будет возможности перекидывать на доходный сейф, потому что комиссию снимут сразу же, как на карте появятся деньги.
Впрочем, вот тут человек пишет, что это происходит не так. Кто прав - вот это вопрос.
Ivanhoe написав:В мене 18 серпня повернувся п'ятирічний депозит (а не лише відсотки), 31 серпня зідрали $3.
В базі знань знайшов, що "Списання комісії за неактивний рахунок проводиться в останні 5 робочих днів місяця." Тому, кому проценти падають не в останній тиждень місяця, є шанс встигнути перекинути щось на дохсейф. Мабуть...