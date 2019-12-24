|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 жов, 2025 20:14
BBC написав:
А який механізм переходу обслуговування з RED на RED 2.0?
Звертаєтеся до підтримки, вони запускають типову процедуру зміну тарифу через перевипуск картки. Тариф змінюється на наступний день після РД. У застосунку дивитися тарифи -- якщо там "Red 2.0", то все ок, у противному випадку знову треба звертатися до підтримки для перевірки.
Ну зараз хоч є така можливість, раніше її не було.
2
1
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:24
Автоматом закрили картки пакету Блек з терміном дії до 09.2025. На валютних мінус, на гривневій плюс в розмірі того мінусу. Думав в додатку купити, обнулити і закрити. А дзуськи. Карток немає, а з рахунками так не працює. "Ідіть в касу, вносьте валюту і закривайте"...
1
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:29
alibob написав:
Автоматом закрили картки пакету Блек з терміном дії до 09.2025. На валютних мінус, на гривневій плюс в розмірі того мінусу.
Ничего не понял. Алка при закрытии сама продала с карты валюту и ещё и в овер?
3
7
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:36
Ні. Були валютні з -$2 та -2€. Давно колись влупили коміс за "транскордонний переказ", хоча поповнював тут, з "українського пейпела", тобто коли він вже тут був офіційно. Але...
Намагався "показати активність" по валютним рахункам. Чорна гривнева кожного місяця свої 25 операцій робила. Тепер вирішив закрити всі. Не встиг.
Тобто зараз щоб закрити рахунки треба топати в касу.
1
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:45
alibob написав:
Тобто зараз щоб закрити рахунки треба топати в касу.
Что валюта покупается только на карту - есть такое по жизни. А Вайт нынче удалённо не открыть? У него первый месяц шаровый. Или теперь его не открыть потому, что счета от Блека ещё есть?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:25
Striker написав:
Питання представнику.
1. Якщо повністю закрити пакет White, то куди підуть виплати по ОВДП?
2. Якщо відкрити поточний рахунок в грн, то обслуговування буде безкоштовно? І щоб перевести виплати по ОВДП на цей рахунок потрібно буде писати в підтримку?
Шановний Зоряний лорд чи Банківський лицар, ви дасте відповідь на питання?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:38
Striker написав: Striker написав:
Питання представнику.
1. Якщо повністю закрити пакет White, то куди підуть виплати по ОВДП?
2. Якщо відкрити поточний рахунок в грн, то обслуговування буде безкоштовно? І щоб перевести виплати по ОВДП на цей рахунок потрібно буде писати в підтримку?
Шановний Зоряний лорд чи Банківський лицар, ви дасте відповідь на питання?
1.Виплата по ОВДП, що куплені через Сенс іде туди, куди ви ж САМІ і вкажете: на Ред, поточн рах, на Хамон...
(стара)Виплата по ОВДП, що куплені (колись) через Дію, ідуть на єПідтримку... а далі куди хочте перекидуйте.
(нові) Виплати по ОВДП, що куплені нещодавно через Дію на чужу Дія.Картку можуть бути переоформлені на виплату через Чат на будь-який ваш рах в ССА.
Але чо переоформювати то?! Обирайте в Діє Моню, він б̶е̶з̶л̶і̶м̶ 400К перекидує на однаковий ІПН
Але якщо у вас таки мульони літають, то дійсно треба чуток розмежувати потоки на різні банки!
2. Все нашару, крім зняття у касі
Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:12
Родственник пополнил Хамелеон наличкой через банкомат Сенса. Остаток своих
денег с Хамелеона перекинул на Швыдкый депозит.
Сейчас на Швыдкому рисует два
пополнения на эту сумму (хотя родственник при мне пополнял, один
раз), а на Хамелеоне минус
в размере этой же суммы (хотя карту выводили строго в ноль)Sense bank
, если опустить маты, то у меня нет слов
Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:31
Amethyst
Дякую. В мене облігації куплені в Сенсі з White, відповідно виплата на White. Але якщо я закрию White, то тоді має впасти на інший рахунок. І треба, щоб це був не умовний Хамелеон, на якому -50к.
А на поточний рахунок. Коротше, треба буде писати в суперпідтримку, щоб змінили рахунок для зарахування, бо тут щось не поспішають відповідати. А White скоріше за все доведеться закрити з таким покращенням.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:35
Striker написав:Amethyst
Дякую. В мене облігації куплені в Сенсі з White, відповідно виплата на White. Але якщо я закрию White, то тоді має впасти на інший рахунок. І треба, щоб це був не умовний Хамелеон, на якому -50к.
А на поточний рахунок. Коротше, треба буде писати в суперпідтримку, щоб змінили рахунок для зарахування, бо тут щось не поспішають відповідати. А White скоріше за все доведеться закрити з таким покращенням.
почему бы не открыть для пополнений и выплат одну из бесплатных кредитно-дебетных карт - АТБ, Выгода, Профиплей?
