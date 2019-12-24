RSS
Sense Bank
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:12

Кащей
Тому що тому. Мені не 50 гривень треба перекидати, з АТБ-шною картою хіба за хлібом сходити в АТБ і з Вигодою за новим перфоратором для сусідів. :lol:
Striker
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:30

  Striker написав:Кащей
Тому що тому. Мені не 50 гривень треба перекидати, з АТБ-шною картою хіба за хлібом сходити в АТБ і з Вигодою за новим перфоратором для сусідів. :lol:

А кто запрещает с АТБ перевести потом на текущий счёт? Вроде, лимиты такой операции более, чем щедрые.
moveton
Повідомлень: 5982
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:41

moveton
А який в цьому сенс, якщо можна одразу на поточний? Фінмон не враховує таку операцію між своїми рахунками і не збудиться потім? Як з 3-денними депо. Якісь, блд, дивні поради. Я кажу, що мені треба саме поточний рахунок, а вони мені про АТБ. :lol:
Striker
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:46

Re: Sense Bank

Если я правильно понимаю, СЭП с Ящера без комиссии на любую сумму?
Придется, видимо, уходить от пакетной карты.
Arien
Повідомлень: 1255
З нами з: 09.09.14
Подякував: 171 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:51

  Striker написав:moveton
А який в цьому сенс, якщо можна одразу на поточний? Фінмон не враховує таку операцію між своїми рахунками і не збудиться потім? Як з 3-денними депо. Якісь, блд, дивні поради. Я кажу, що мені треба саме поточний рахунок, а вони мені про АТБ. :lol:

Это просто альтернатива "писати в суперпідтримку, щоб змінили рахунок для зарахування". Финмон на внутрибанк между своими счетами не реагирует. Алка это не, прости господи, Укрсиб. Но можно и написать, тоже рабочий вариант 8)
moveton
Повідомлень: 5982
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:52

  Arien написав:Если я правильно понимаю, СЭП с Ящера без комиссии на любую сумму?

Ну как любую. В пределах лимитов SSA. Дальше уже в отделении за деньги.
moveton
Повідомлень: 5982
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:15

  Striker написав:moveton
А який в цьому сенс, якщо можна одразу на поточний? Фінмон не враховує таку операцію між своїми рахунками і не збудиться потім? Як з 3-денними депо. Якісь, блд, дивні поради. Я кажу, що мені треба саме поточний рахунок, а вони мені про АТБ. :lol:


Відкриваєте в додатку Сенса поточний рахунок, потім пишете в чаті підтримки "Прошу здійснювати на рахунок UA.......виплати купонів та тіла погашень по наступним ОВДП..."
Відповідь отримаєте в чаті. Я вчора о 12 написав, через дві години отримав підтвердження про зміну рахунку
Повідомлень: 448
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
