Кащей
Тому що тому. Мені не 50 гривень треба перекидати, з АТБ-шною картою хіба за хлібом сходити в АТБ і з Вигодою за новим перфоратором для сусідів.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:12
Кащей
Тому що тому. Мені не 50 гривень треба перекидати, з АТБ-шною картою хіба за хлібом сходити в АТБ і з Вигодою за новим перфоратором для сусідів.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:30
Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:41
moveton
А який в цьому сенс, якщо можна одразу на поточний? Фінмон не враховує таку операцію між своїми рахунками і не збудиться потім? Як з 3-денними депо. Якісь, блд, дивні поради. Я кажу, що мені треба саме поточний рахунок, а вони мені про АТБ.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:46
Re: Sense Bank
Если я правильно понимаю, СЭП с Ящера без комиссии на любую сумму?
Придется, видимо, уходить от пакетной карты.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:51
Это просто альтернатива "писати в суперпідтримку, щоб змінили рахунок для зарахування". Финмон на внутрибанк между своими счетами не реагирует. Алка это не, прости господи, Укрсиб. Но можно и написать, тоже рабочий вариант
Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:52
Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:15
Відкриваєте в додатку Сенса поточний рахунок, потім пишете в чаті підтримки "Прошу здійснювати на рахунок UA.......виплати купонів та тіла погашень по наступним ОВДП..."
Відповідь отримаєте в чаті. Я вчора о 12 написав, через дві години отримав підтвердження про зміну рахунку
Додано: П'ят 03 жов, 2025 17:21
Якщо рахунок для виплати ОВДП закритий, то виплата автоматично надійде на інший активний дебетовий рахунок в банку 👌🏻
Якщо такого рахунку немає, то потрібно буде звернутись до підтримки й надати реквізити рахунку для виплати.
Обслуговування поточного рахунку безкоштовне, проте по ньому також є комісія за неактивний рахунок, умови аналогічні до карткових 😇
Змінити рахунок для виплати можна у нашій підтримці, доволі швидко зміна проходить 💙
З повагою, Володимир 💎
|