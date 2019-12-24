RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:07

  Striker написав:Кащей
Тому що тому. Мені не 50 гривень треба перекидати, з АТБ-шною картою хіба за хлібом сходити в АТБ і з Вигодою за новим перфоратором для сусідів. :lol:


Та нормальна АТБ карта.
Нічим не відрізняється від ред 2.0, окрім щомісячного безкоштовного ліміту на зняття готівки в банкоматах. 20тис проти 50тис в ред
citramon
 
Повідомлень: 796
З нами з: 30.07.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:10

Re: Sense Bank

  citramon написав:Що вони мають на увазі під послугою «Переказ з карти на карту» в цьому пункті? Може тянучку з іншого банку?

А что в примечании 12 не понятно? Любой P2P на карту украинского банка своих идёт с нулевым комисом карты (!). Но есть ещё комис сервиса-толкучки SSA, он уже в тарифах SSA. По-идее, в SSA показывают суммарный карты и сервиса. Разве не совпадает с тарифами? Давно ж так в тарифах всех дебетовых (а RED 2.0 за свои недавно приравняли к дебетовым) карт прописано. Начиная с появления пакеток, так точно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:32

Розрахувався Хамоном (телефоном) в атб, отримав на горіхи 0.5% за продукти, але не отримав 0.5% за "оплату гаджетом", хоча обидві категориї активовані.
Так повинно бути? Сума невелика, просто цікаво
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 31.03.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:40

  novichok написав:Розрахувався Хамоном (телефоном) в атб, отримав на горіхи 0.5% за продукти, але не отримав 0.5% за "оплату гаджетом", хоча обидві категориї активовані.
Так повинно бути? Сума невелика, просто цікаво

У большинства прямо в SSA в описании категории "оплата гаджетом" написано, что она не распространяется, если на этот MCC выбрана другая категория повышенного кэшбека. У кого не написано, тому ... нужно потребовать, чтобы написали.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:53

Re: Sense Bank

  citramon написав:Сьогодні успішно продавав валюту з поточного на гривневу карту.
Нещодавно купляв валюту з гривневої карти на поточний доларовий. Ніби можна і без карти куплять валюту

Из любопытства открыл себе и долларовый текущий. Да, прикольно, уже можно и его для валютообмена указывать. Удивительно, что это у Алки сдохло. Ещё годик назад сопротивлялась всеми конечностями делать с текущими счетами что-то, кроме переводов. Тогда получается, что и для закрытия долгов по Блеку новая пакетка ни к чему. Если, конечно, SSA не заартачится делать перевод на счёт закрытой карты.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
 
3
7
