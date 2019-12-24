|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 жов, 2025 12:47
Подскажите, а что перевод с Вайт на карту украинского банка уже стал платный? Вроде бы еще недавно было без комиссий? А то в тарифах вообще не нахожу тарификации за перепеод с карты на карту другого банка.
jabba
- Повідомлень: 4977
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 377 раз.
