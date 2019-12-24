RSS
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Суб 04 жов, 2025 12:47

Подскажите, а что перевод с Вайт на карту украинского банка уже стал платный? Вроде бы еще недавно было без комиссий? А то в тарифах вообще не нахожу тарификации за перепеод с карты на карту другого банка.
Суб 04 жов, 2025 14:00

  jabba написав:Подскажите, а что перевод с Вайт на карту украинского банка уже стал платный? Вроде бы еще недавно было без комиссий? А то в тарифах вообще не нахожу тарификации за перепеод с карты на карту другого банка.

о каком виде перевода вопрос? Платеж по IBAN - бесплатен, толкание р2р через сса - платно, тянучка чужими р2р сервисами пока бесплатно.
1
Суб 04 жов, 2025 14:29

WallNutPen сегодня в приложении Сенса пытался перевести личные средства с Вайта на Укргаз - написало комиссию 1%+5 гривен. Попробовал создать перевод на моно - то же самое.
