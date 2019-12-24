|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 жов, 2025 12:47
Подскажите, а что перевод с Вайт на карту украинского банка уже стал платный? Вроде бы еще недавно было без комиссий? А то в тарифах вообще не нахожу тарификации за перепеод с карты на карту другого банка.
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:00
о каком виде перевода вопрос? Платеж по IBAN - бесплатен, толкание р2р через сса - платно, тянучка чужими р2р сервисами пока бесплатно.
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:29
WallNutPen сегодня в приложении Сенса пытался перевести личные средства с Вайта на Укргаз - написало комиссию 1%+5 гривен. Попробовал создать перевод на моно - то же самое.
|