Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 00:17

flysoulfly тільки не це )...ще тут того банкіра не вистачало ...,ТАСС - зіпсував , Ідею -купив , зіпсував . Це майстер-ломайстер , сподіваюсь НБУ йому не дозволить , вистачить з нього ).
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7347
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:39

  -VICTOR- написав:flysoulfly тільки не це )...ще тут того банкіра не вистачало ...,ТАСС - зіпсував , Ідею -купив , зіпсував . Це майстер-ломайстер , сподіваюсь НБУ йому не дозволить , вистачить з нього ).

Так а що там в Ідеї Піпіпка вже зіпсував?
mogicanin1986
 
Повідомлень: 345
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Зараз обговорюється
Sense Bank (14992)
06.10.2025 16:39
Ринок ОВДП (9848)
06.10.2025 16:36
