Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 жов, 2025 00:17
flysoulfly тільки не це )...ще тут того банкіра не вистачало ...,ТАСС - зіпсував , Ідею -купив , зіпсував . Це майстер-ломайстер , сподіваюсь НБУ йому не дозволить , вистачить з нього ).
-VICTOR-
Повідомлень: 7347
З нами з: 15.08.12
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 1338 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 06 жов, 2025 16:39
-VICTOR- написав:flysoulfly
тільки не це )...ще тут того банкіра не вистачало ...,ТАСС - зіпсував , Ідею -купив , зіпсував . Це майстер-ломайстер , сподіваюсь НБУ йому не дозволить , вистачить з нього ).
Так а що там в Ідеї Піпіпка вже зіпсував?
mogicanin1986
Повідомлень: 345
З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 42 раз.
