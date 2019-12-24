|
Додано: Пон 06 жов, 2025 00:17
flysoulfly тільки не це )...ще тут того банкіра не вистачало ...,ТАСС - зіпсував , Ідею -купив , зіпсував . Це майстер-ломайстер , сподіваюсь НБУ йому не дозволить , вистачить з нього ).
-VICTOR-
Повідомлень: 7347
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1338 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 16:39
-VICTOR- написав:
тільки не це )...ще тут того банкіра не вистачало ...,ТАСС - зіпсував , Ідею -купив , зіпсував . Це майстер-ломайстер , сподіваюсь НБУ йому не дозволить , вистачить з нього ).
Так а що там в Ідеї Піпіпка вже зіпсував?
mogicanin1986
Повідомлень: 345
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 19:11
Вітаю!
Отримав від банку смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень. Питання: чи прийме банк документ
"Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків", отриманий в особистому кабінеті порталу Дія?
Дякую.
AlexTk
Повідомлень: 646
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 106 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 19:14
AlexTk
Звичайно
Як і ок-7?
Hotab
Повідомлень: 16599
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2501 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 19:24
Hotab написав:
Звичайно
Як і ок-7?
Перепрошую, це Ви теоретично чи на основі власного досвіду? На відміну від ОК-7, де є тільки ЗП і суми за кожен рік, "Відомості..." - це пдф-файл на сотні записів, який треба обробляти вручну, до того ж ніким не завірений, чи я чогось не розумію?
AlexTk
Повідомлень: 646
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 106 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 19:30
AlexTk написав:
Перепрошую, це Ви теоретично чи на основі власного досвіду? На відміну від ОК-7, де є тільки ЗП і суми за кожен рік, "Відомості..." - це пдф-файл на сотні записів, який треба обробляти вручну, чи я чогось не розумію?
Я только такие и сдаю. Обрабатывает финмон, куда он денется. Такие справки принимает финмон любых банков (правда, если ФЛП, то часто бывает странность требования ещё и его декларации) и брокеров. А что в этом такого сложного? Там суммы есть за весь период. Если не изобретать себе работу, можно ими и ограничиться. Хотя судя по тому, сколько дней финмон эту справку изучает, им не лень читать полностью, но это уже его личный выбор. С той справкой становится интереснее, когда на её основе хочется свою декларацию физика подать, но это в совсем другую тему.
moveton
Повідомлень: 5994
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 737 раз.
Профіль
AlexTk написав:
Вітаю!
Отримав від банку смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень. Питання: чи прийме банк документ
"Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків", отриманий в особистому кабінеті порталу Дія?
Дякую.
Если я правильно понял о чем речь, банк просто спросит, какая максимальная сумма может зайти на счёт. Без документов. Сумма может существенно превышать ежемесячный доход.
Подтверждать будущие доходы документами как-то не логично.
Сибарит
Повідомлень: 8943
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21655 раз.
Профіль
Сибарит написав:
Подтверждать будущие доходы документами как-то не логично.
Не логично. Но при заявке на кредит/КЛ почему-то часто справку о доходах просят, причём о прошлых доходах, а не о тех, которые будут после взятия кредита. И для поднятия меморандумного лимита такая же фигня во всех банках. Для анкеты да, не встречал ещё, чтобы сразу справку требовали. Вот когда деньги таки поступят...
moveton
Повідомлень: 5994
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 737 раз.
Профіль
Сибарит написав: AlexTk написав:
Вітаю!
Отримав від банку смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень. Питання: чи прийме банк документ
"Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків", отриманий в особистому кабінеті порталу Дія?
Дякую.
Если я правильно понял о чем речь, банк просто спросит, какая максимальная сумма может зайти на счёт. Без документов. Сумма может существенно превышать ежемесячный доход.
Подтверждать будущие доходы документами как-то не логично.
Згоден, але... Мабуть, банк за "секретною формулою" сам разраховує планові надєодження на основі наданих документів про доходи, отримані раніше і підтверджені документально.
AlexTk
Повідомлень: 646
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 106 раз.
Профіль
AlexTk написав:
Мабуть, банк за "секретною формулою" сам разраховує планові надєодження на основі наданих документів про доходи, отримані раніше і підтверджені документально.
Ещё раз: "смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень" явно требует справку о доходах? Обычно под актуализацией подразумевается просто указывание в анкете разных цифирок и никто их подтверждать не просит.
moveton
Повідомлень: 5994
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 737 раз.
Профіль
