AlexTk написав:Мабуть, банк за "секретною формулою" сам разраховує планові надєодження на основі наданих документів про доходи, отримані раніше і підтверджені документально.
Ещё раз: "смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень" явно требует справку о доходах? Обычно под актуализацией подразумевается просто указывание в анкете разных цифирок и никто их подтверждать не просит.
Розмію, про що Ви. В смс дословно вимагаєтья надати документи про надходження на рахунки. Я звернувся за роз'ясненнями до кол-центру, і мені у відповідь надіслали посилання на статтю Аліни Терещенко з сайту, яка називається "Отримав смс щодо актуалізації планових надходжень?" І там сказно, що якщо таке має місце, це означає, що банк побачив розбіжності між сумою операцій за період (місяць) і наданими мною раніше документами щодо моїх доходів. І відповідно, якщо я, наприклад, змінив роботу або продав будинок, то мені про це треба повідомити банк, щоб він підкорегував допустимі суми моїх операцій. А оскільки я не робив ані того, ані іншого, мені залишається тільки "поскрести по сусекам", аби пояснити оці розбіжності. Тобто термін "актуалізація планових надходжень" я взяв зі статті, в якій йдеться насправді про трохи інше. Ну і персвумен також підтвердила, що від мене очікується саме інфа про доходи.
AlexTk написав:В смс дословно вимагаєтья надати документи про надходження на рахунки
Так бы и сразу. Это совсем не про актуализацию.
AlexTk написав:яка називається "Отримав смс щодо актуалізації планових надходжень?"
Там заголовок гораздо длиннее. И в нём есть предложение: "Отримав інформацію про необхідність оновити дані про доходи" Впрочем, не важно. Вполне статья по теме. И ссылка на возможные документы в ней есть. И по этой ссылке фраза "Довідка про доходи з Дії — сформуйте довідку на сайті Дія" в числе вариантов имеется. И даже разрешается её не только в Дие, но и в налоговой получить:
Довідка (відомість) відповідного державного органу України про суми виплачених доходів та сплачених податків — оформте довідку зручним способом: ▪ в електронному вигляді — в особистому кабінеті податкової служби. ▪ в паперовому вигляді — зверніться у Державну податкову службу України. Довідка повинна містити печатку та підпис державного органу.
Всё правильно. Именно в этой статье читать слова "Документи, що підтверджують джерело походження коштів надішліть на електронну адресу" В них ссылка на список возможных документов, которую я привёл выше и из этой статьи и взял.
AlexTk написав:Вітаю! Отримав від банку смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень. Питання: чи прийме банк документ "Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків", отриманий в особистому кабінеті порталу Дія? Дякую.
Можете поділитися причиною такої цікавості банку? Часто купували на значні суми овдп і відповідно отримували погашення за ними?
AlexTk написав:Вітаю! Отримав від банку смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень. Питання: чи прийме банк документ "Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків", отриманий в особистому кабінеті порталу Дія? Дякую.
Можете поділитися причиною такої цікавості банку? Часто купували на значні суми овдп і відповідно отримували погашення за ними?
Значна різниця між фактичними і очікуваними обсягами операцій (розраховується банком самостійно на основі наданих документів про доходи за секретною формулою і не доводиться клієнту). Більшість операцій з ОВДП.