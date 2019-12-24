Amethyst написав:Але ж чому це раптом "...або безготівкове перерахування коштів із вкладу «Ощадний»" стало теж -1.5%. До цього завжди було нашару
"Нашару" - это в смысле 1%, как, например, в версии этого дока от 2023 года? Ну вот так. Теперь и перевод в отделении с Ощадного будет на 0.5% дороже шары. Об этом даже в объявлении сказано и не обязательно так глубоко копать. Банку нужно больше золота, какое ещё требуется пояснение?
Arien написав:moveton, не, мы за перекидку на карты, пакетную или Ящера. Кто ж с него в отделении снимает
Не, вы именно про операции в отделении. Потому, что весь обсуждаемый документ - это про операции в отделении. Там, как минимум последние несколько лет, платны переводы и с ощадника и с текущего, в отличие от такого же эффекта операций в SSA, которые были бесплатны и пока (?) такими и остались. Зачем с ощадника на карту переводить в отделении, я не спрашиваю - надо, значит надо. Может лимитов SSA на переводы не хватало, хотя там внутри своего аккаунта и без ограничений сейчас.