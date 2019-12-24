Додано: Сер 08 жов, 2025 01:29

moveton, не, мы за перекидку на карты, пакетную или Ящера.

Кто ж с него в отделении снимает



Он же для того и сберсчет, всего под 4%, чтобы свободно снимать и пополнять.

У Привата к примеру было ограничение по к-ву пополнений и снятий в день.

У других вообще без ограничений.



А тут комиссия 1% - это какое-то гениальное изобретение. Кому он нужен с такими условиями, когда заплатишь больше, чем накапает.



Это когда-то с тек. счетом было ограничение на отлежаться 14 дней. А пересадить это условие на сберсчет - это еще додуматься надо.