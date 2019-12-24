Агаа, знайшов п.3.2...
Але ж чому це раптом "...або безготівкове перерахування коштів із вкладу «Ощадний»" стало теж -1.5%. До цього завжди було нашару
"Нашару" - это в смысле 1%, как, например, в
moveton, не, мы за перекидку на карты, пакетную или Ящера.
Кто ж с него в отделении снимает
Он же для того и сберсчет, всего под 4%, чтобы свободно снимать и пополнять.
У Привата к примеру было ограничение по к-ву пополнений и снятий в день.
У других вообще без ограничений.
А тут комиссия 1% - это какое-то гениальное изобретение. Кому он нужен с такими условиями, когда заплатишь больше, чем накапает.
Это когда-то с тек. счетом было ограничение на отлежаться 14 дней. А пересадить это условие на сберсчет - это еще додуматься надо.
Не, вы именно про операции в отделении. Потому, что весь обсуждаемый документ - это про операции в отделении. Там, как минимум последние несколько лет, платны переводы и с ощадника и с текущего, в отличие от такого же эффекта операций в SSA, которые были бесплатны и пока (?) такими и остались. Зачем с ощадника на карту переводить в отделении, я не спрашиваю - надо, значит надо. Может лимитов SSA на переводы не хватало, хотя там внутри своего аккаунта и без ограничений сейчас.
3-міс розстрочка 0%?
Red Cash довгі роки полочную була, а тут щодо розстрочок зміни, звичайний Red вже не працює безкоштовно на 3 міс.
Шановне панство! Нагадайте, якщо з Red Cash умовних паличок на 3тищ купити на інтернет-сайті за рахунок кред. ліміту, чи не буде якоїсь комісії та чи можна очікувати, що як й на звичайному Red буде запропоновано оформити розстрочку й, у разі її оформлення, в поточну РД нічого не сплачувати?
