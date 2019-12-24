Надо брать А в зарубежных магазинах и гривневая карта сойдёт.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 жов, 2025 22:50
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:12
Re: Sense Bank
Курс у Сени беспощадный для зарубежных покупок по грн картам. Поистине национальный банк, поддерживает внутреннее потребление как может.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:22
У Сенса блекаут? В додаток неможливо зайти, з підтримкою (телефон, чати Телеграм, Вайбер) зв'язок відсутній
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:23
Супер-приложуха легла.
И оплата через интернет не проходит.
Это только в Киеве? Или глобально?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:40
Re: Sense Bank
Зараз переглядають цей форум: maniachello і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|