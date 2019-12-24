|
Sense Bank
Sense Bank
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Чет 09 жов, 2025 22:50
ramzes4 написав: moveton написав:
И, вроде, нельзя с него ОВГЗ покупать, но могу отстать от жизни.
Можно
Надо брать
А в зарубежных магазинах и гривневая карта сойдёт.
moveton
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:12
moveton написав: ramzes4 написав: moveton написав:
И, вроде, нельзя с него ОВГЗ покупать, но могу отстать от жизни.
Можно
Надо брать
А в зарубежных магазинах и гривневая карта сойдёт.
Курс у Сени беспощадный для зарубежных покупок по грн картам. Поистине национальный банк, поддерживает внутреннее потребление как может.
Кащей
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:22
У Сенса блекаут? В додаток неможливо зайти, з підтримкою (телефон, чати Телеграм, Вайбер) зв'язок відсутній
Navegantes
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:23
Супер-приложуха легла.
И оплата через интернет не проходит.
Это только в Киеве? Или глобально?
maniachello
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:40
maniachello написав:
глобально
- вот так ;(
WallNutPen
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:16
Navegantes написав:
У Сенса блекаут? В додаток неможливо зайти, з підтримкою (телефон, чати Телеграм, Вайбер) зв'язок відсутній
Оплата картками Сенсу теж не проходить. Схоже, у цьому банку лягає усе і одразу.
Резервне живлення? Ні, не чули...
Стидоба, а не банк.
Искатель
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:42
І жодного Лорда... І жодної феї...
Ні обіцянок, ні пробачень...
Искатель
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:47
Хмара впала.
Але кажуть, що Мастер таки працює
Amethyst
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:51
Искатель написав:
І жодного Лорда... І жодної феї...
Ні обіцянок, ні пробачень...
Бачу що є сенс подумати про вихід з Сенсу. На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут". Нахіба мені такий банк..
Navegantes
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:54
Amethyst написав:
Хмара впала.
Але кажуть, що Мастер таки працює
Пробував через ApplePay сплатити - не працює ані Мастер, ані Віза. "Відхилено"
Navegantes
