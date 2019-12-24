|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:54
Navegantes написав: Искатель написав:
І жодного Лорда... І жодної феї...
Ні обіцянок, ні пробачень...
Бачу що є сенс подумати про вихід з Сенсу. На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут". Нахіба мені такий банк..
Интересно, что другие банки работают - Приват, Аккорд, Моно, та даже ОТП работает
maniachello
- Повідомлень: 405
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 57 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:58
maniachello написав: Navegantes написав: Искатель написав:
І жодного Лорда... І жодної феї...
Ні обіцянок, ні пробачень...
Бачу що є сенс подумати про вихід з Сенсу. На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут". Нахіба мені такий банк..
Интересно, что другие банки работают - Приват, Аккорд, Моно, та даже ОТП работает
додам до переліку - Райф, Кредит Дніпро, ПУМБ - все ок!
Navegantes
- Повідомлень: 465
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 125 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:06
Amethyst написав:
Хмара впала.
Але кажуть, що Мастер таки працює
не те щоб захищаю сєню, але це не факт. датацентр може бути живіший всіх, але якщо немає транспорту, то толку з цього датацентру... банк звісно мав би і це передбачити і мати резерв, але все ж...
wild.tomcat
- Повідомлень: 1671
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 282 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:09
Кочевник написав:
Так перевипусти Ред на Ред 2.0. Це безкоштовно.
Поклацав вчора менюшки в додатку, не знайшов очевидного способу змінити тариф. Чи треба в відділення йти?
WachtAmRhein
- Повідомлень: 9001
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 1330 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:12
Navegantes написав:
На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут".
ну объективности ради - в тг-каналах ССА - сотрудник поддержки Кирило таки информацию о неработающем всем дал, но толку с нее... ;(
WallNutPen
- Повідомлень: 1470
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 457 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:13
Navegantes написав: maniachello написав: Navegantes написав:
Бачу що є сенс подумати про вихід з Сенсу. На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут". Нахіба мені такий банк..
Интересно, что другие банки работают - Приват, Аккорд, Моно, та даже ОТП работает
додам до переліку - Райф, Кредит Дніпро, ПУМБ - все ок!
Рада кстати как и Сеня - лежит
WallNutPen
- Повідомлень: 1470
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 457 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:15
WallNutPen написав: Navegantes написав:
На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут".
ну объективности ради - в тг-каналах ССА - сотрудник поддержки Кирило таки информацию о неработающем всем дал, но толку с нее... ;(
Тобто я маю бути обовʼязково підписаний на тг канали ССА, щоб отримати інформацію? Питання риторичне, можна не відповідати. Це дичина. Вивісьте новину на сайт (основне джерело), а потім вже куди хочете (фейсбуки, телеграми, інстаграми, тд)
Navegantes
- Повідомлень: 465
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 125 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:19
Рада кстати как и Сеня - лежит
[/quote]
Так підніміть Сеню, хай походить...
Incasso
- Повідомлень: 89
- З нами з: 22.08.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:20
Navegantes написав: Amethyst написав:
Хмара впала.
Пробував через ApplePay сплатити - не працює ані Мастер, ані Віза. "Відхилено"
а зняти готівку з карток хоч можна? чи ніхт. Хтось пробува?
Додаток в 8-00 ще працював. Це вона самі блекаут зробили?
edgar_po
- Повідомлень: 567
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 159 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:20
wild.tomcat написав:
банк звісно мав би і це передбачити і мати резерв
ось саме це є головним. Мені байдуже як там влаштовано все - хмара впала чи висить, чи є е/е в дата-центрі, чи працює "транспорт".. Мені потрібен доступ до грошей.
Navegantes
- Повідомлень: 465
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 125 раз.
Профіль
1
1
