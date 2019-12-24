RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15041505150615071508>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:21

  wild.tomcat написав:
  Amethyst написав:Хмара впала.
Але кажуть, що Мастер таки працює


не те щоб захищаю сєню, але це не факт. датацентр може бути живіший всіх, але якщо немає транспорту, то толку з цього датацентру... банк звісно мав би і це передбачити і мати резерв, але все ж...

Що значить немає транспорту?
Не заживлені всі 5 основних інет-каналів, та ще і 2 запасних лягли? Чи згорів десяток роутерів? Чи у главбуха зухель не підіймається?
Це точно все про банку?!

Просто схоже, що основний сервак з паролями доступу у Роми на дачі без павербанка загубився :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:22

  WallNutPen написав:
  Navegantes написав:
  maniachello написав:
Рада кстати как и Сеня - лежит :evil:


У мене в Раді все прцює
edgar_po
 
Повідомлень: 567
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:22

Sense Bank на своїй сторінці в Фейсбук кілька хвилин тому розмістив пост, цитую:
Шановні клієнти Sense Bank,
Через нічну атаку ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з наших партнерів, що призвело до збоїв у роботі Sense Bank. Наша команда працює над повноцінним відновленням всіх послуг.
Ми робимо все можливе, щоб ви могли скористатися сервісами та роботою банку якомога швидше!
Дякуємо за розуміння! Тримаймося!
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6303
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:26

  Navegantes написав:
  wild.tomcat написав:банк звісно мав би і це передбачити і мати резерв


ось саме це є головним. Мені байдуже як там влаштовано все - хмара впала чи висить, чи є е/е в дата-центрі, чи працює "транспорт".. Мені потрібен доступ до грошей.


ну послухайте, не поводьтеся вже як мала дитина. форс мажор ніхто не відміняв, а він таки є. те що іншим фартонуло більше ніж сєні і сєня виявився до цього х..во підготовленим, і те що на сайті мовчить як партизан, це так, мінус в карму, але все ж. почекайте трохи, можливо все досить швидко налагодиться.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:30

  Модератор написав:Sense Bank на своїй сторінці в Фейсбук кілька хвилин тому розмістив пост, цитую:
Шановні клієнти Sense Bank,
Через нічну атаку ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з наших партнерів, що призвело до збоїв у роботі Sense Bank. Наша команда працює над повноцінним відновленням всіх послуг.
Ми робимо все можливе, щоб ви могли скористатися сервісами та роботою банку якомога швидше!
Дякуємо за розуміння! Тримаймося!


15-30 хв - ось час на розміщення першої інформації під час кризової ситуації, а не пару годин. І не у фейсбуках, а в першу чергу на головній сторінці сайту
Navegantes
 
Повідомлень: 465
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:31

  wild.tomcat написав:
  Navegantes написав:
  wild.tomcat написав:банк звісно мав би і це передбачити і мати резерв


ось саме це є головним. Мені байдуже як там влаштовано все - хмара впала чи висить, чи є е/е в дата-центрі, чи працює "транспорт".. Мені потрібен доступ до грошей.


ну послухайте, не поводьтеся вже як мала дитина. форс мажор ніхто не відміняв, а він таки є. те що іншим фартонуло більше ніж сєні і сєня виявився до цього х..во підготовленим, і те що на сайті мовчить як партизан, це так, мінус в карму, але все ж. почекайте трохи, можливо все досить швидко налагодиться.


Будь-ласка, без порад
Navegantes
 
Повідомлень: 465
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:32

  Amethyst написав:
  wild.tomcat написав:
  Amethyst написав:Хмара впала.
Але кажуть, що Мастер таки працює


не те щоб захищаю сєню, але це не факт. датацентр може бути живіший всіх, але якщо немає транспорту, то толку з цього датацентру... банк звісно мав би і це передбачити і мати резерв, але все ж...

Що значить немає транспорту?
Не заживлені всі 5 основних інет-каналів, та ще і 2 запасних лягли? Чи згорів десяток роутерів? Чи у главбуха зухель не підіймається?
Це точно все про банку?!

Просто схоже, що основний сервак з паролями доступу у Роми на дачі без павербанка загубився :mrgreen:


можливо саме так, лягли всі канали, включно зухелем у главбуха :mrgreen: . чому так - питання інше. покласти дату (якщо вона взагалі ціла) по живленню за декілька годин задача нетривіальна, враховуючи обовязкові запас батарей і наявність гєни. ви ж в курсі :wink:
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:32

Re: Sense Bank

  wild.tomcat написав:форс мажор ніхто не відміняв
Ні. Це штатна ситуація для банку, який 4й рік працює в умовах війни. І це звичайна безвідповідальність банку, неповага до клієнта і, навіть, до НБУ
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:32

  Navegantes написав:
  wild.tomcat написав:
  Navegantes написав:
ось саме це є головним. Мені байдуже як там влаштовано все - хмара впала чи висить, чи є е/е в дата-центрі, чи працює "транспорт".. Мені потрібен доступ до грошей.


ну послухайте, не поводьтеся вже як мала дитина. форс мажор ніхто не відміняв, а він таки є. те що іншим фартонуло більше ніж сєні і сєня виявився до цього х..во підготовленим, і те що на сайті мовчить як партизан, це так, мінус в карму, але все ж. почекайте трохи, можливо все досить швидко налагодиться.


Будь-ласка, без порад


та будь ласка.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:34

Re: Sense Bank

  wild.tomcat написав:покласти дату
І не одну Дату, а дві..три... розподілену, хмарну...це взагалі НЕ можливо, якщо працює планета Земля ))
От спалити зухель буха ще можна, але у неї у кишені ще парочка 3Г-модемів заникано з нашкрябаним на корпусі паролем ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
  #<1 ... 15041505150615071508>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, PUMB і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1260 317537
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 сер, 2025 23:45
посетитель
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 28900
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15072)
10.10.2025 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron