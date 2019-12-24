|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:21
wild.tomcat написав:
Хмара впала.
Але кажуть, що Мастер таки працює
не те щоб захищаю сєню, але це не факт. датацентр може бути живіший всіх, але якщо немає транспорту, то толку з цього датацентру... банк звісно мав би і це передбачити і мати резерв, але все ж...
Що значить немає транспорту?
Не заживлені всі 5 основних інет-каналів, та ще і 2 запасних лягли? Чи згорів десяток роутерів? Чи у главбуха зухель не підіймається?
Це точно все про банку?!
Просто схоже, що основний сервак з паролями доступу у Роми на дачі без павербанка загубився
Amethyst
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:22
WallNutPen написав:
У мене в Раді все прцює
edgar_po
- Повідомлень: 567
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 159 раз.
Sense Bank на своїй сторінці в Фейсбук кілька хвилин тому розмістив пост, цитую:
Шановні клієнти Sense Bank,
Через нічну атаку ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з наших партнерів, що призвело до збоїв у роботі Sense Bank. Наша команда працює над повноцінним відновленням всіх послуг.
Ми робимо все можливе, щоб ви могли скористатися сервісами та роботою банку якомога швидше!
Дякуємо за розуміння! Тримаймося!
Модератор
Navegantes написав:
банк звісно мав би і це передбачити і мати резерв
ось саме це є головним. Мені байдуже як там влаштовано все - хмара впала чи висить, чи є е/е в дата-центрі, чи працює "транспорт".. Мені потрібен доступ до грошей.
ну послухайте, не поводьтеся вже як мала дитина. форс мажор ніхто не відміняв, а він таки є. те що іншим фартонуло більше ніж сєні і сєня виявився до цього х..во підготовленим, і те що на сайті мовчить як партизан, це так, мінус в карму, але все ж. почекайте трохи, можливо все досить швидко налагодиться.
wild.tomcat
- Повідомлень: 1671
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 282 раз.
Модератор написав:
Sense Bank на своїй сторінці в Фейсбук кілька хвилин тому розмістив пост, цитую:
Шановні клієнти Sense Bank,
Через нічну атаку ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з наших партнерів, що призвело до збоїв у роботі Sense Bank. Наша команда працює над повноцінним відновленням всіх послуг.
Ми робимо все можливе, щоб ви могли скористатися сервісами та роботою банку якомога швидше!
Дякуємо за розуміння! Тримаймося!
15-30 хв - ось час на розміщення першої інформації під час кризової ситуації, а не пару годин. І не у фейсбуках, а в першу чергу на головній сторінці сайту
Navegantes
- Повідомлень: 465
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 125 раз.
wild.tomcat написав:
банк звісно мав би і це передбачити і мати резерв
ось саме це є головним. Мені байдуже як там влаштовано все - хмара впала чи висить, чи є е/е в дата-центрі, чи працює "транспорт".. Мені потрібен доступ до грошей.
ну послухайте, не поводьтеся вже як мала дитина. форс мажор ніхто не відміняв, а він таки є. те що іншим фартонуло більше ніж сєні і сєня виявився до цього х..во підготовленим, і те що на сайті мовчить як партизан, це так, мінус в карму, але все ж. почекайте трохи, можливо все досить швидко налагодиться.
Будь-ласка, без порад
Navegantes
- Повідомлень: 465
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 125 раз.
Amethyst написав:
Хмара впала.
Але кажуть, що Мастер таки працює
не те щоб захищаю сєню, але це не факт. датацентр може бути живіший всіх, але якщо немає транспорту, то толку з цього датацентру... банк звісно мав би і це передбачити і мати резерв, але все ж...
Що значить немає транспорту?
Не заживлені всі 5 основних інет-каналів, та ще і 2 запасних лягли? Чи згорів десяток роутерів? Чи у главбуха зухель не підіймається?
Це точно все про банку?!
Просто схоже, що основний сервак з паролями доступу у Роми на дачі без павербанка загубився
можливо саме так, лягли всі канали, включно зухелем у главбуха
. чому так - питання інше. покласти дату (якщо вона взагалі ціла) по живленню за декілька годин задача нетривіальна, враховуючи обовязкові запас батарей і наявність гєни. ви ж в курсі
wild.tomcat
- Повідомлень: 1671
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 282 раз.
wild.tomcat написав:
форс мажор ніхто не відміняв
Ні. Це штатна ситуація для банку, який 4й рік працює в умовах війни. І це звичайна безвідповідальність банку, неповага до клієнта і, навіть, до НБУ
Amethyst
Navegantes написав:
ось саме це є головним. Мені байдуже як там влаштовано все - хмара впала чи висить, чи є е/е в дата-центрі, чи працює "транспорт".. Мені потрібен доступ до грошей.
ну послухайте, не поводьтеся вже як мала дитина. форс мажор ніхто не відміняв, а він таки є. те що іншим фартонуло більше ніж сєні і сєня виявився до цього х..во підготовленим, і те що на сайті мовчить як партизан, це так, мінус в карму, але все ж. почекайте трохи, можливо все досить швидко налагодиться.
Будь-ласка, без порад
та будь ласка.
wild.tomcat
- Повідомлень: 1671
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 282 раз.
wild.tomcat написав:
покласти дату
І не одну Дату, а дві..три... розподілену, хмарну...це взагалі НЕ можливо, якщо працює планета Земля ))
От спалити зухель буха ще можна, але у неї у кишені ще парочка 3Г-модемів заникано з нашкрябаним на корпусі паролем ))
Amethyst
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
