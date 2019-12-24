Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:04

Я вовсе не давал вам никаких рекомендаций где вы должны быть подписаны - мое предыдущее сообщение преследовало лишь одну цель - показать что ваше сообщение о том что "На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут" - не соответствует действительности. Ну и честно говоря ваши претензии об отсутствии той же инфы на офисайте - лично мне не понятны - ну была бы там инфа - вам было бы легче? А если бы лег и оф.сайт что тогда? К примеру минут 20 назад такая была ситуация у Рады - не работало вообще ничего - ни сайт, ни один из каналов связи - даже на 0800 робобаба отвечала что номер не обслуживается - сейчас все заработало. Просто вы наверняка не первый месяц тут клиент - если так то должны понимать что ССА от Сени это глюкавейшее из всех приложений БСУ вместе взятых и данная ситуация возникла не вчера - это длится годами. Значит если вы продолжаете держать здесь деньги, продолжаете пользовать их услуги - значит вы согласны на такое "качество" обслуживания и "плач Ярославны" в случае очередного фак-апа просто не уместен. А ИМХО уместно тем кто продолжает грызть сей кактус - не держать все яйца лищь в сениной корзине, а обязательно иметь нормально работающий план Б на случай очередного сениного залета. В итоге и нервы будут покрепче ну и в момент когда деньги нужны вы не окажетесь у разбитого корыта. Лично я по такой схеме уже второй год работаю с сеней - и пока проблем избегать получается, Что поделаешь - такой это ненадежный партнер, но использую его пока есть от него польза, всегда имея подстраховку. Как-то так[/quote]Дякую за розлогу відповідь. Питання ж було риторичне) Я дійсно давній клієнт Сенсу, залишаюсь їх клієнтом поки що лише з двох причин - нормальні ліміти по кредиткам та купівля/продаж ОВДП."Плач Ярославни" стосувався відсутності нормальної комунікації у кризових ситуаціях. Як ніяк, а системно-важливий банк мав би комунікувати з клієнтами трохи краще.