Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:37

  Amethyst написав:
  wild.tomcat написав:покласти дату
І не одну Дату, а дві..три... розподілену, хмарну...це взагалі НЕ можливо, якщо працює планета Земля ))


натякаєте що банк міг би тримати дату десь "там, не в нашому районі" (с)? а ви впевнені, що регулятор (та і інші навколорегулятори :) ) таке дозволять, з певних причин?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:41

  wild.tomcat написав:
  Amethyst написав:
  wild.tomcat написав:покласти дату
І не одну Дату, а дві..три... розподілену, хмарну...це взагалі НЕ можливо, якщо працює планета Земля ))


натякаєте що банк міг би мати дату десь "там, не в нашому районі" (с)? а ви впевнені, що регулятор (та і інші навколорегулятори :) ) таке дозволять, з певних причин?

(політичних) Обмежень немає, є рекомендації по захисту. Саме тільки особисті економічні/фінансові критерії обмежують банку. І нагадую, що банки спокійно платять податки (навіть заднім числом) у 50% !!

Я так розумію, що ліг УкрТелекомовський Датацент, у якому Альфа приймала участь як партнер. Тобто відносно нашару користувалася. Хай керівництво робить висновки ((
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:46

  Amethyst написав:
  wild.tomcat написав:
  Amethyst написав:І не одну Дату, а дві..три... розподілену, хмарну...це взагалі НЕ можливо, якщо працює планета Земля ))


натякаєте що банк міг би мати дату десь "там, не в нашому районі" (с)? а ви впевнені, що регулятор (та і інші навколорегулятори :) ) таке дозволять, з певних причин?

(політичних) Обмежень немає, є рекомендації по захисту. Саме тільки особисті економічні/фінансові критерії обмежують банку. І нагадую, що банки спокійно платять податки (навіть заднім числом) у 50% !!


я б все ж дозволив би собі з вами не погодитися. все таки банк працює з досить чутливою інформацією, щоб розміщувати її де йому заманеться. можете навести приклади банків, що мають дату "там"?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:50

Re: Sense Bank

  wild.tomcat написав:можете навести приклади банків, що мають дату "там"?
Приват, Моня

Чутлива інфа у Банана! 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:52

  Navegantes написав:
  WallNutPen написав:
  Navegantes написав:На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут".
ну объективности ради - в тг-каналах ССА - сотрудник поддержки Кирило таки информацию о неработающем всем дал, но толку с нее... ;(


Тобто я маю бути обовʼязково підписаний на тг канали ССА, щоб отримати інформацію? Питання риторичне, можна не відповідати. Це дичина. Вивісьте новину на сайт (основне джерело), а потім вже куди хочете (фейсбуки, телеграми, інстаграми, тд)

Я вовсе не давал вам никаких рекомендаций где вы должны быть подписаны - мое предыдущее сообщение преследовало лишь одну цель - показать что ваше сообщение о том что "На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут" - не соответствует действительности. Ну и честно говоря ваши претензии об отсутствии той же инфы на офисайте - лично мне не понятны - ну была бы там инфа - вам было бы легче? А если бы лег и оф.сайт что тогда? К примеру минут 20 назад такая была ситуация у Рады - не работало вообще ничего - ни сайт, ни один из каналов связи - даже на 0800 робобаба отвечала что номер не обслуживается - сейчас все заработало. Просто вы наверняка не первый месяц тут клиент - если так то должны понимать что ССА от Сени это глюкавейшее из всех приложений БСУ вместе взятых и данная ситуация возникла не вчера - это длится годами. Значит если вы продолжаете держать здесь деньги, продолжаете пользовать их услуги - значит вы согласны на такое "качество" обслуживания и "плач Ярославны" в случае очередного фак-апа просто не уместен. А ИМХО уместно тем кто продолжает грызть сей кактус - не держать все яйца лищь в сениной корзине, а обязательно иметь нормально работающий план Б на случай очередного сениного залета. В итоге и нервы будут покрепче ну и в момент когда деньги нужны вы не окажетесь у разбитого корыта. Лично я по такой схеме уже второй год работаю с сеней - и пока проблем избегать получается, Что поделаешь - такой это ненадежный партнер, но использую его пока есть от него польза, всегда имея подстраховку. Как-то так :mrgreen:
WallNutPen
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:56

  edgar_po написав:
  WallNutPen написав:
  Navegantes написав:


У мене в Раді все прцює

уже да но в 11-14 все (офсайт, аппка) лежало, каналы связи (телефон, вайбер, телега) - не работали - на 0800 - робобаба сообщала что номер не обслуживается - сейчас все работает
WallNutPen
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:04

WallNutPen
Я вовсе не давал вам никаких рекомендаций где вы должны быть подписаны - мое предыдущее сообщение преследовало лишь одну цель - показать что ваше сообщение о том что "На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут" - не соответствует действительности. Ну и честно говоря ваши претензии об отсутствии той же инфы на офисайте - лично мне не понятны - ну была бы там инфа - вам было бы легче? А если бы лег и оф.сайт что тогда? К примеру минут 20 назад такая была ситуация у Рады - не работало вообще ничего - ни сайт, ни один из каналов связи - даже на 0800 робобаба отвечала что номер не обслуживается - сейчас все заработало. Просто вы наверняка не первый месяц тут клиент - если так то должны понимать что ССА от Сени это глюкавейшее из всех приложений БСУ вместе взятых и данная ситуация возникла не вчера - это длится годами. Значит если вы продолжаете держать здесь деньги, продолжаете пользовать их услуги - значит вы согласны на такое "качество" обслуживания и "плач Ярославны" в случае очередного фак-апа просто не уместен. А ИМХО уместно тем кто продолжает грызть сей кактус - не держать все яйца лищь в сениной корзине, а обязательно иметь нормально работающий план Б на случай очередного сениного залета. В итоге и нервы будут покрепче ну и в момент когда деньги нужны вы не окажетесь у разбитого корыта. Лично я по такой схеме уже второй год работаю с сеней - и пока проблем избегать получается, Что поделаешь - такой это ненадежный партнер, но использую его пока есть от него польза, всегда имея подстраховку. Как-то так :mrgreen:[/quote]

Дякую за розлогу відповідь. Питання ж було риторичне) Я дійсно давній клієнт Сенсу, залишаюсь їх клієнтом поки що лише з двох причин - нормальні ліміти по кредиткам та купівля/продаж ОВДП.
"Плач Ярославни" стосувався відсутності нормальної комунікації у кризових ситуаціях. Як ніяк, а системно-важливий банк мав би комунікувати з клієнтами трохи краще.
Navegantes
 
Повідомлень: 465
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:10

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:плач Ярославны
Я теж не плакав. Я реготав кріз сльози!! Бо я дуже люблю Алку!! Але мені дуже шкода її клієнтів 8)

Зараз виручають Кредо, Райф і Глобус!
Кредо, у якого от були реальні глюки з переходом на новий п̶р̶о̶ц̶е̶с̶і̶н̶г̶ банкінг.
Причому Кредо зараз надає купу плюшек клієнтам для відновлення репутації!!
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:18

Так, не позаздриш тим кому сьогодні - завтра - післязавтра потрібно кредитку у грейс гасити!
А я учора після обіду ще встиг вихопити новий папір
у додатку - то й не знаю радіти зараз чи засмучуватись...
asti
 
Повідомлень: 4560
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:19

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:плач Ярославны
Я теж не плакав. Я реготав кріз сльози!! Бо я дуже люблю Алку!! Але мені дуже шкода її клієнтів 8)

Зараз виручають Кредо, Райф і Глобус!
Кредо, у якого от були реальні глюки з переходом на новий п̶р̶о̶ц̶е̶с̶і̶н̶г̶ банкінг.
Причому Кредо зараз надає купу плюшек клієнтам для відновлення репутації!!

що там Кредо надає, якщо не секрет? ;) бо наразі використовую лише одну плюшку - витягти гроші, коли щось капнуло :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10030
З нами з: 29.09.19
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1660 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
