натякаєте що банк міг би тримати дату десь "там, не в нашому районі" (с)? а ви впевнені, що регулятор (та і інші навколорегулятори ) таке дозволять, з певних причин?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:37
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:41
(політичних) Обмежень немає, є рекомендації по захисту. Саме тільки особисті економічні/фінансові критерії обмежують банку. І нагадую, що банки спокійно платять податки (навіть заднім числом) у 50% !!
Я так розумію, що ліг УкрТелекомовський Датацент, у якому Альфа приймала участь як партнер. Тобто відносно нашару користувалася. Хай керівництво робить висновки ((
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:46
я б все ж дозволив би собі з вами не погодитися. все таки банк працює з досить чутливою інформацією, щоб розміщувати її де йому заманеться. можете навести приклади банків, що мають дату "там"?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:50
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:52
Я вовсе не давал вам никаких рекомендаций где вы должны быть подписаны - мое предыдущее сообщение преследовало лишь одну цель - показать что ваше сообщение о том что "На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут" - не соответствует действительности. Ну и честно говоря ваши претензии об отсутствии той же инфы на офисайте - лично мне не понятны - ну была бы там инфа - вам было бы легче? А если бы лег и оф.сайт что тогда? К примеру минут 20 назад такая была ситуация у Рады - не работало вообще ничего - ни сайт, ни один из каналов связи - даже на 0800 робобаба отвечала что номер не обслуживается - сейчас все заработало. Просто вы наверняка не первый месяц тут клиент - если так то должны понимать что ССА от Сени это глюкавейшее из всех приложений БСУ вместе взятых и данная ситуация возникла не вчера - это длится годами. Значит если вы продолжаете держать здесь деньги, продолжаете пользовать их услуги - значит вы согласны на такое "качество" обслуживания и "плач Ярославны" в случае очередного фак-апа просто не уместен. А ИМХО уместно тем кто продолжает грызть сей кактус - не держать все яйца лищь в сениной корзине, а обязательно иметь нормально работающий план Б на случай очередного сениного залета. В итоге и нервы будут покрепче ну и в момент когда деньги нужны вы не окажетесь у разбитого корыта. Лично я по такой схеме уже второй год работаю с сеней - и пока проблем избегать получается, Что поделаешь - такой это ненадежный партнер, но использую его пока есть от него польза, всегда имея подстраховку. Как-то так
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:56
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:04
WallNutPen
Дякую за розлогу відповідь. Питання ж було риторичне) Я дійсно давній клієнт Сенсу, залишаюсь їх клієнтом поки що лише з двох причин - нормальні ліміти по кредиткам та купівля/продаж ОВДП.
"Плач Ярославни" стосувався відсутності нормальної комунікації у кризових ситуаціях. Як ніяк, а системно-важливий банк мав би комунікувати з клієнтами трохи краще.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:10
Я теж не плакав. Я реготав кріз сльози!! Бо я дуже люблю Алку!! Але мені дуже шкода її клієнтів
Зараз виручають Кредо, Райф і Глобус!
Кредо, у якого от були реальні глюки з переходом на новий п̶р̶о̶ц̶е̶с̶і̶н̶г̶ банкінг.
Причому Кредо зараз надає купу плюшек клієнтам для відновлення репутації!!
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:18
Так, не позаздриш тим кому сьогодні - завтра - післязавтра потрібно кредитку у грейс гасити!
А я учора після обіду ще встиг вихопити новий папір
у додатку - то й не знаю радіти зараз чи засмучуватись...
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:19
що там Кредо надає, якщо не секрет? бо наразі використовую лише одну плюшку - витягти гроші, коли щось капнуло
