Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
  #1508

Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:06

В аптеці хамелеон спрацював
WachtAmRhein
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:18

  edgar_po написав:
  Watcher написав:Вже додаток пише, що після 16-15 все запрацює...

так, додаток "зашевелився".

Клиенты его уже задудосили😁
Проработало 5 минут.
cdj2
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:00

UPD: Уже даже не заходит. Ну хоть телефон пополнить успел. Представляю как сейчас тем, у кого сегодня расчётный дата😁
cdj2
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:27

Re: Sense Bank

Спрацювала також чорна гривнева в Африці.
Hotab
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:08

Та вы шо!? Не работает!? В 13:00 не работало. Писало: "Зайдите позже". Я как-то и кипишевать не стал. Зашёл в 16:00. Легко перекинул деньги с дохлого сейфа на Вайт и успокоился. А сейчас дойду до магазина и будет мне сюрприз? :shock: :lol:
ЯНаФоруме
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:19

Re: Sense Bank

Приложение в 14:30 приглашало зайти на смузи попозже, а карты работали.
Сейчас в app только орехи не работают, вроде все остальное восстановили.
Arien
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:21

Re: Sense Bank

Апка дуже жирна -- в 2...3 рази більша аніж у інших банків.
Апка оновленої версії вже кілька разів так зависала при запуску, що доводилось скидати дані і реєструватись наново.

Жаль лише, що не зберіг стару версію, перш ніж клятий андроїд оновив без дозволу... 😒

І ці ж такі особи беруть 4% за відправлення грошей на закорд.картку (в 4...5 разів більше аніж інші).

Фу такими бути... 😒
Bobua
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:47

В 17:32 розрахувався карткою АТБ (зранку не зміг), і навіть в додатку дало розстрочку оформити. А от іконка з кешбеком і, власне, сам кешбек... десь заховався (((
Чекаємо до "повного відновлення".

Але бардак у цьому Сенсі...
Искатель
 
