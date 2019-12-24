У мене просто саме на касі закінчились гроші на Кредо , давно не поповнював. Довелось Сеню включити. Воно то на таких сумах копійки набігають , але сам принцип, хіба не свинство ставити такий курс розрахунку
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:31
Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:06
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|