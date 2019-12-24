|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:31
Bobua написав:Hotab
Страшні люди.
Страшні.
У мене просто саме на касі закінчились гроші на Кредо , давно не поповнював. Довелось Сеню включити. Воно то на таких сумах копійки набігають , але сам принцип, хіба не свинство ставити такий курс розрахунку
Hotab
Повідомлень: 16681
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
4
4
4
Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:06
Искатель написав:
В 17:32 розрахувався карткою АТБ (зранку не зміг), і навіть в додатку дало розстрочку оформити. А от іконка з кешбеком і, власне, сам кешбек... десь заховався (((
Чекаємо до "повного відновлення".
Але бардак у цьому Сенсі...
Чего вы хотели от госбанки?😁
cdj2
Повідомлень: 3083
З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 235 раз.
Додано: Суб 11 жов, 2025 08:48
Hotab написав:
Воно то на таких сумах копійки набігають , але сам принцип, хіба не свинство ставити
з кредитн.лімітом у них те саме -- у тому жирному, розпухлому, неповороткому застосунку нема навіть пари рядків тексту типу “сплатіть до дати хх.хх грошей на суму хххх.хх” інакше візьмемо собі 100грв і якісь смішні %...
так ніби сидять там всі й мріють, “а скільки ще людей вляпається і заплатить ті сотки”.
а тим часом десь у приватах працівниці закликають “заплатіть з універсалки, 10% віддаммо...” і таки й справді віддають.
Ми чогось не знаємо?
Привати збивають гроші з Сенсів, аби потім роздавати людям? 🤔😂😹
Bobua
Повідомлень: 2669
З нами з: 24.08.10
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 182 раз.
1
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 10:00
Сеня прислал акцию, 5% КБ на выходных за покупки по всем картам, кроме кобрендинговых. Карта АТБ попадает под условия этой акции?
Кащей
Повідомлень: 1772
З нами з: 30.08.09
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 113 раз.
Додано: Суб 11 жов, 2025 12:05
Всіх вітаю 👋🏻
Унаслідок нічної атаки на Київ 10 жовтня постраждала онлайн-інфраструктура одного з наших партнерів. Через це частина наших сервісів була недоступна. Ми маємо багаторівневу систему резервування та безпеки, однак у випадку таких масштабних атак навіть найстійкіші канали зв’язку можуть тимчасово втрачати стабільність.
Наші фахівці одразу розпочали відновлювальні роботи, і наразі всі сервіси вже відновлені. Ми постійно вдосконалюємо системи резервування, щоб мінімізувати ризики навіть у таких надзвичайних умовах.
Розуміємо, що такі події викликали хвилювання та щиро перепрошуємо за завдані незручності 🙌🏻
Ми дуже цінуємо ваші розуміння та підтримку, тому підготували для вас персональні пропозиції з підвищеним кешбеком на вихідних, з нагоди повернення Sense Super App 😉. Ви вже можете їх бачити у вашому застосунку, в розділі кешбеку на вкладці "Акції" 💙
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 13193
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1426 раз.
2
2
2
Додано: Суб 11 жов, 2025 12:08
Кащей написав:
Сеня прислал акцию, 5% КБ на выходных за покупки по всем картам, кроме кобрендинговых. Карта АТБ попадает под условия этой акции?
Так, акційний кешбек розповсюджується і на покупки карткою АТБ 👌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 13193
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1426 раз.
2
2
2
Додано: Суб 11 жов, 2025 12:15
Sense Bank написав:
Всіх вітаю 👋🏻
Унаслідок нічної атаки на Київ 10 жовтня постраждала онлайн-інфраструктура одного з наших партнерів. Через це частина наших сервісів була недоступна. Ми маємо багаторівневу систему резервування та безпеки, однак у випадку таких масштабних атак навіть найстійкіші канали зв’язку можуть тимчасово втрачати стабільність.
Наші фахівці одразу розпочали відновлювальні роботи, і наразі всі сервіси вже відновлені. Ми постійно вдосконалюємо системи резервування
, щоб мінімізувати ризики навіть у таких надзвичайних умовах.
Розуміємо, що такі події викликали хвилювання та щиро перепрошуємо за завдані незручності 🙌🏻
Ми дуже цінуємо ваші розуміння та підтримку, тому підготували для вас персональні пропозиції з підвищеним кешбеком на вихідних, з нагоди повернення Sense Super App 😉. Ви вже можете їх бачити у вашому застосунку, в розділі кешбеку на вкладці "Акції" 💙
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
не плануєте вдосконалити системи інформування клієнтів?
Shaman
Повідомлень: 10042
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 1661 раз.
1
4
5
