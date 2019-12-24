У мене просто саме на касі закінчились гроші на Кредо , давно не поповнював. Довелось Сеню включити. Воно то на таких сумах копійки набігають , але сам принцип, хіба не свинство ставити такий курс розрахунку
Искатель написав:В 17:32 розрахувався карткою АТБ (зранку не зміг), і навіть в додатку дало розстрочку оформити. А от іконка з кешбеком і, власне, сам кешбек... десь заховався ((( Чекаємо до "повного відновлення".
Hotab написав:Воно то на таких сумах копійки набігають , але сам принцип, хіба не свинство ставити
з кредитн.лімітом у них те саме -- у тому жирному, розпухлому, неповороткому застосунку нема навіть пари рядків тексту типу “сплатіть до дати хх.хх грошей на суму хххх.хх” інакше візьмемо собі 100грв і якісь смішні %...
так ніби сидять там всі й мріють, “а скільки ще людей вляпається і заплатить ті сотки”.
а тим часом десь у приватах працівниці закликають “заплатіть з універсалки, 10% віддаммо...” і таки й справді віддають.
Ми чогось не знаємо? Привати збивають гроші з Сенсів, аби потім роздавати людям? 🤔😂😹
Унаслідок нічної атаки на Київ 10 жовтня постраждала онлайн-інфраструктура одного з наших партнерів. Через це частина наших сервісів була недоступна. Ми маємо багаторівневу систему резервування та безпеки, однак у випадку таких масштабних атак навіть найстійкіші канали зв’язку можуть тимчасово втрачати стабільність.
Наші фахівці одразу розпочали відновлювальні роботи, і наразі всі сервіси вже відновлені. Ми постійно вдосконалюємо системи резервування, щоб мінімізувати ризики навіть у таких надзвичайних умовах. Розуміємо, що такі події викликали хвилювання та щиро перепрошуємо за завдані незручності 🙌🏻
Ми дуже цінуємо ваші розуміння та підтримку, тому підготували для вас персональні пропозиції з підвищеним кешбеком на вихідних, з нагоди повернення Sense Super App 😉. Ви вже можете їх бачити у вашому застосунку, в розділі кешбеку на вкладці "Акції" 💙
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
не плануєте вдосконалити системи інформування клієнтів?