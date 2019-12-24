Но вот единственный смутивший меня момент.
Курс списания USD = 42.2 грн
У Мони - 41.65, у ПБ - 41.84, ПУМБ - 41.80
На фоне щедрой горсти орехов это мелочи, но вообще необычная разница.
Додано: Суб 11 жов, 2025 15:48
Re: Sense Bank
