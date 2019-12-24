RSS
Sense Bank

Sense Bank
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:48

Re: Sense Bank

Но вот единственный смутивший меня момент.
Курс списания USD = 42.2 грн
У Мони - 41.65, у ПБ - 41.84, ПУМБ - 41.80
На фоне щедрой горсти орехов это мелочи, но вообще необычная разница.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 09.09.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:15

Re: Sense Bank

2 питання:
1. Купівля 1 дол та 1 євро на відповідні рахунки пакетних чорних карт перериває неактивність рахунку і позбавляє відповідних списань комси?
2. За прокатування в магазинах валютних карт горіхи є?
Hotab
 
Повідомлень: 16683
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:58

Re: Sense Bank

1. Так.
2. Так, але катострафічно мало.
Кочевник
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 16.02.17
Подякував: 402 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
