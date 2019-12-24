Но вот единственный смутивший меня момент.
Курс списания USD = 42.2 грн
У Мони - 41.65, у ПБ - 41.84, ПУМБ - 41.80
На фоне щедрой горсти орехов это мелочи, но вообще необычная разница.
Додано: Суб 11 жов, 2025 15:48
Re: Sense Bank
Додано: Суб 11 жов, 2025 17:15
Re: Sense Bank
2 питання:
1. Купівля 1 дол та 1 євро на відповідні рахунки пакетних чорних карт перериває неактивність рахунку і позбавляє відповідних списань комси?
2. За прокатування в магазинах валютних карт горіхи є?
Додано: Суб 11 жов, 2025 17:58
Re: Sense Bank
1. Так.
2. Так, але катострафічно мало.
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:10
Дякую за відповідь.
2. Але ж такі як і по дебеткам в гривні?
Тут питання в тому, що нормальні банки сьогодні рахували курс по картці до 41.90. А Сеня по 42.20 (судячи з дописів сьогодні). Так краще купувати валюту і платити в ній на терміналах, де рахунок виставляють в валюті.
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:10
Re: Sense Bank
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:21
Нарахували б 100 (умовно, для прикладу) горіхів за нещодавній факап, тоді вважали б що Сенс щедрий. А так пропонують витратити 2000 грн за два дні для отримання 100 горіхів, ще й називають це "є сенс бути разом, щиро дякуємо за вашу підтримку".
Компенсують собі трохи за такі щедроти через інтерчейндж і то добре). Є сенс....
Додано: Суб 11 жов, 2025 22:35
Мені колись запропонували заробити 15% кешбеку на "оновленні техніки", зайшов в пропозицію почитав, максимум 100 горіхів. Треба було оновити техніки на 666,66 грн., довелось в алло павербанк за 999 купити.
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:44
Re: Sense Bank
На Ред 2.0 остались
|