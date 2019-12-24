RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 11:45

  lov2108 написав:Кащей
Хм...у мене саме ред 2.0

Тогда прошу прощения, как раз думал переходить на нее с простого Ред. Выходит, можно не спешить (если у вас операция уже проведена, а рассрочку все равно оформить не получается).
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 13:03

  lov2108 написав:А що халявні розстрочки на 3 місяці вже фсьо? :shock:

Від 1 жовтня до 31 грудня 2025 року для власників кредитних карток на тарифах Red 2.0, Red Cash та "Максимум готівка" доступна акційна пропозиція з оформлення розстрочки під 0,01% річних, без щомісячної комісії та строком на 3 місяці на покупку від 1 000 грн за рахунок кредитних коштів.

Якщо покупка була здійснена частково за власні кошти - пропозиція розстрочки надійде, коли покупка спишеться по рахунку (до 3 робочих днів)

Якщо ж всі умови виконані, але пропозиція розстрочки не надійшла, навіть після списання покупки з рахунку - будь ласка, зверніться до нашої підтримки, колеги все перевірять та зможуть допомогти 💙

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:15

Re: Sense Bank

якщо гасив картку в 0 по п2п переказу - через скільки можна починати витрачати щоб обнулити період? додаток не показує що зарахувався як мінімальний платіж так і повне погашення покищо
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 19:19

  gonzo написав:якщо гасив картку в 0 по п2п переказу - через скільки можна починати витрачати щоб обнулити період? додаток не показує що зарахувався як мінімальний платіж так і повне погашення покищо

Користуватись карткою можна після погашення суми для пільгового періоду та всіх списань % й комісій.
Радимо все ж дочекатися наступного дня, після чого вже проводити покупки 🤔

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 00:23

Re: Sense Bank

Шановний представник банку.
А шо за складнощі сьогодні цілий день з ОВДП? То вони повністю счезли, то з`явились, але купить не можу- пройдіть ідентифікацію. Пройшов разів 10, звернувся в чат- проблема спростерігається, коли вирішать- повідомлять.
