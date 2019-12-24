Шановний представник банку!
Чи є умовою активності (тобто операцією, яка відміняє "неактивність") перенесення деякої суми з карткового рахунку на "Дохідний сейф"?
Дякую за відповідь!
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:42
