Шановний представник банку!
Чи є умовою активності (тобто операцією, яка відміняє "неактивність") перенесення деякої суми з карткового рахунку на "Дохідний сейф"?
Дякую за відповідь!
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:42
Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:36
Искатель Так, зняття/поповнення сейфу підійде 👌
Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата:
Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф
Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО)
Reversal (повернення коштів)
Готівкове поповнення карткового рахунку
Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
Покупка
Зняття готівки в банкоматі
Зняття готівки в терміналі
Поповнення через POS
Поповнення через банкомат
Списання переказу з картки на карту всередині банку
Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
Поповнення через касу
Поповнення карткового рахунку через термінали
Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
Поповнення карткового рахунку через Sense
Зарахування пенсій
Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит
Зарахування переказу з картки на картку
Переказ з картки на картку
Видача готівки з рахунку в касі банку
З повагою, Андрій 💙
