Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:42
Шановний представник банку!
Чи є умовою активності (тобто операцією, яка відміняє "неактивність") перенесення деякої суми з карткового рахунку на "Дохідний сейф"?
Дякую за відповідь!
Искатель
Повідомлень: 6437
З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 4874 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:36
Искатель
Так, зняття/поповнення сейфу підійде 👌
Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата:
Плата за запит залишку в банкоматі
Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф
Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО)
Reversal (повернення коштів)
Готівкове поповнення карткового рахунку
Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
Покупка
Зняття готівки в банкоматі
Зняття готівки в терміналі
Поповнення через POS
Поповнення через банкомат
Списання переказу з картки на карту всередині банку
Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
Поповнення через касу
Поповнення карткового рахунку через термінали
Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
Поповнення карткового рахунку через Sense
Зарахування пенсій
Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит
Зарахування переказу з картки на картку
Переказ з картки на картку
Видача готівки з рахунку в касі банку
З повагою, Андрій 💙
Sense Bank
- Представник банку
Повідомлень: 13200
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1430 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:57
Sense Bank написав: lov2108 написав:
А що халявні розстрочки на 3 місяці вже фсьо?
Від 1 жовтня до 31 грудня 2025 року для власників кредитних карток на тарифах Red 2.0, Red Cash та "Максимум готівка" доступна акційна пропозиція з оформлення розстрочки під 0,01% річних, без щомісячної комісії та строком на 3 місяці на покупку від 1 000 грн за рахунок кредитних коштів.
Якщо покупка була здійснена частково за власні кошти - пропозиція розстрочки надійде, коли покупка спишеться по рахунку (до 3 робочих днів)
Якщо ж всі умови виконані, але пропозиція розстрочки не надійшла, навіть після списання покупки з рахунку - будь ласка, зверніться до нашої підтримки, колеги все перевірять та зможуть допомогти 💙
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Аналогічна ситуація. Була покупка з Red кілька днів тому на 1000 грн, розстрочка на 3 міс. тільки платна. Розкажіть що це за Red 2.0, треба заново відкривати тепер карту Red 2.0, перекидати ліміт і стару закривати? Навіщо такі викрутаси.
Striker
- Форумчанин року
Повідомлень: 3277
З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3679 раз.
- Подякували: 5917 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:16
Striker Щоб скористатись акційною розстрочкою, то так, потрібно буде відкривати та закривати. То ж якщо у вас буде пропозиція на оформлення картки Red 2.0 ви можете зробити це і перекинути на неї ваш поточний ліміт. Але зауважу, що така можливість буде доступна для нових карток лише через 10 днів після відкриття.
*Андрій
Sense Bank
- Представник банку
Повідомлень: 13200
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1430 раз.
Додано: Суб 18 жов, 2025 10:06
Striker написав: Sense Bank написав: lov2108 написав:
А що халявні розстрочки на 3 місяці вже фсьо?
Від 1 жовтня до 31 грудня 2025 року для власників кредитних карток на тарифах Red 2.0, Red Cash та "Максимум готівка" доступна акційна пропозиція з оформлення розстрочки під 0,01% річних, без щомісячної комісії та строком на 3 місяці на покупку від 1 000 грн за рахунок кредитних коштів.
Якщо покупка була здійснена частково за власні кошти - пропозиція розстрочки надійде, коли покупка спишеться по рахунку (до 3 робочих днів)
Якщо ж всі умови виконані, але пропозиція розстрочки не надійшла, навіть після списання покупки з рахунку - будь ласка, зверніться до нашої підтримки, колеги все перевірять та зможуть допомогти 💙
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Аналогічна ситуація. Була покупка з Red кілька днів тому на 1000 грн, розстрочка на 3 міс. тільки платна. Розкажіть що це за Red 2.0, треба заново відкривати тепер карту Red 2.0, перекидати ліміт і стару закривати? Навіщо такі викрутаси.
Навіть, якщо карта відображається як Ред 2.0, то це може брехня. Банк це називає: "технічною неточністю". І акційну розсрочку по такому продукту відкрити не можна. Тобто будь яка інформація в ССА може буте трактована банком як "технічна неточність". Вірити цьому гомнододатку не можна.
Кочевник
Повідомлень: 2522
З нами з: 16.02.17
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 191 раз.
Додано: Суб 18 жов, 2025 18:55
Кочевник написав:
Навіть, якщо карта відображається як Ред 2.0, то це може брехня.
Де саме відображається?
Фактично перевіряти треба, переглянувши тарифи по картці в застосунку.
Howl
Повідомлень: 6370
З нами з: 08.03.18
- Подякував: 585 раз.
- Подякували: 1139 раз.
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:19
Howl написав: Кочевник написав:
Навіть, якщо карта відображається як Ред 2.0, то це може брехня.
Де саме відображається?
Фактично перевіряти треба, переглянувши тарифи по картці в застосунку.
У властивостях картки: Інформація-повна назва.
Кочевник
Повідомлень: 2522
З нами з: 16.02.17
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 191 раз.
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:27
Кочевник, а в тарифах що відображається?
Howl
Повідомлень: 6370
З нами з: 08.03.18
- Подякував: 585 раз.
- Подякували: 1139 раз.
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:42
Howl написав:Кочевник
, а в тарифах що відображається?
Неважливо. Повна назва Ред 2.0.
Кочевник
Повідомлень: 2522
З нами з: 16.02.17
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 191 раз.
