Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 15:02

  Sense Bank написав:Искатель Так, зняття/поповнення сейфу підійде 👌

Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата:
    Плата за запит залишку в банкоматі
    Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф
    Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО)
    Reversal (повернення коштів)
    Готівкове поповнення карткового рахунку
    Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
    Покупка
    Зняття готівки в банкоматі
    Зняття готівки в терміналі
    Поповнення через POS
    Поповнення через банкомат
    Списання переказу з картки на карту всередині банку
    Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
    Поповнення через касу
    Поповнення карткового рахунку через термінали
    Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
    Поповнення карткового рахунку через Sense
    Зарахування пенсій
    Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит
    Зарахування переказу з картки на картку
    Переказ з картки на картку
    Видача готівки з рахунку в касі банку

З повагою, Андрій 💙

Когда этот вопрос на этом форуме поднимался предыдущий раз, представитель приносил этот же список.
Мой вопрос, "а почему в списке нет пункта "зачисление стипендии"?" представитель проигнорировал.

Поэтому, если здесь есть студенты со стипендиальными картами сенс-банка, обратите внимание: выплата стипендии не считается активностью!
Driver
Повідомлень: 461
З нами з: 13.06.16
Подякував: 76 раз.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 15:50

Дивно, що на Red 2.0 не можу перекинути ліміт з інших кредиток. Дайте ліміт! :cry:
Striker
Повідомлень: 3287
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3679 раз.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 15:51

  Striker написав:Дивно, що на Red 2.0 не можу перекинути ліміт з інших кредиток. Дайте ліміт! :cry:

Якщо ви тільки-но оформили картку RED 2.0, то перекинути на неї ліміт буде недоступно протягом 10 днів з відкриття, після чого можна буде це зробити 🙌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Повідомлень: 13201
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 15:52

Sense Bank
Зрозумів, дякую.
Striker
Повідомлень: 3287
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3679 раз.
Подякували: 5919 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 03:09

вдруг насыпали 2К на хамелеон к уже существующей RED 2.0
Я так понимаю, можно как-то перераспределить это на RED или не?
По хамелеону ж те же 100грн РКО платить нужно будет если юзать?
В чем плюсы карты? Есть лучшее применение чем определение mcc кодов с нулевым балансом?
emeta
Повідомлень: 2921
З нами з: 19.03.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 08:51

emeta написав:вдруг насыпали 2К на хамелеон к уже существующей RED 2.0
Я так понимаю, можно как-то перераспределить это на RED или не?
По хамелеону ж те же 100грн РКО платить нужно будет если юзать?
В чем плюсы карты? Есть лучшее применение чем определение mcc кодов с нулевым балансом?
За такси на вокзал 50% скидка. Ну и в качестве дебетки нужна какая-то карта - принять деньги, отправить, снять нал.
Кащей
Повідомлень: 1779
З нами з: 30.08.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 11:17

  Howl написав:Кочевник, коли я змінював тариф з Red на Red 2.0, то представники банку просили перевіряти саме через відображення інформації в тарифу.

Наскільки я зрозумів, то зараз така міграція чомусь не доступна.

Тобо якщо повна назва RED 2.0, а в тарифах - просто RED, то це RED? розстрочка на 1 000 зараз платна.
Shaman
Повідомлень: 10170
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 12:28

У мене навіть в квиташці пищить RED 2.0. Офіційний ж доХумент.
Але таки в тарифах просто RED.
Ото і немає шарової роздрочки🍋
Amethyst
Повідомлень: 6743
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
