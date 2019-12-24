|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:44
lloydbanksua написав:emeta
Можно. Только если ред недавно открыли, то в течении 10 дней после открытия нельзя будет "перекинуть" лимит. А так, раз в сутки, можно менять по всем картам.
якщо є кредліміт, то казали, що в 0 не дасть - якийсь 500 грн залишить.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10192
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 788 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:49
Shaman написав: lloydbanksua написав:emeta
Можно. Только если ред недавно открыли, то в течении 10 дней после открытия нельзя будет "перекинуть" лимит. А так, раз в сутки, можно менять по всем картам.
якщо є кредліміт, то казали, що в 0 не дасть - якийсь 500 грн залишить.
Её можно закрыть и этот остаток перекинуть. Я так недавно с ред и делал, только в моем случае не давало 1000 грн. перекинуть.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1742
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:16
Shaman написав: lloydbanksua написав:emeta
Можно. Только если ред недавно открыли, то в течении 10 дней после открытия нельзя будет "перекинуть" лимит. А так, раз в сутки, можно менять по всем картам.
якщо є кредліміт, то казали, що в 0 не дасть - якийсь 500 грн залишить.
Этот "неснижаемый остаток" от карты зависит. На кредитнодебетовых обычно 0. Если уже был хамон с нулевым КЛ и сейчас КЛ увеличили, то думаю, что 500 оставить не потребует. Так в чём проблема тыкнуть в SSA распределение КЛ и посмотреть в каких пределах оно позволит?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6080
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:59
Я на Ящере могу обнулить лимит без проблем.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1272
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1262
|323669
|
П'ят 24 жов, 2025 19:36
nord
|
|16
|30758
|
|