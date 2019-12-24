RSS
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 14:44

  lloydbanksua написав:emeta Можно. Только если ред недавно открыли, то в течении 10 дней после открытия нельзя будет "перекинуть" лимит. А так, раз в сутки, можно менять по всем картам.

якщо є кредліміт, то казали, що в 0 не дасть - якийсь 500 грн залишить.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 14:49

  Shaman написав:
  lloydbanksua написав:emeta Можно. Только если ред недавно открыли, то в течении 10 дней после открытия нельзя будет "перекинуть" лимит. А так, раз в сутки, можно менять по всем картам.

якщо є кредліміт, то казали, що в 0 не дасть - якийсь 500 грн залишить.

Её можно закрыть и этот остаток перекинуть. Я так недавно с ред и делал, только в моем случае не давало 1000 грн. перекинуть.
lloydbanksua
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 16:16

  Shaman написав:
  lloydbanksua написав:emeta Можно. Только если ред недавно открыли, то в течении 10 дней после открытия нельзя будет "перекинуть" лимит. А так, раз в сутки, можно менять по всем картам.

якщо є кредліміт, то казали, що в 0 не дасть - якийсь 500 грн залишить.

Этот "неснижаемый остаток" от карты зависит. На кредитнодебетовых обычно 0. Если уже был хамон с нулевым КЛ и сейчас КЛ увеличили, то думаю, что 500 оставить не потребует. Так в чём проблема тыкнуть в SSA распределение КЛ и посмотреть в каких пределах оно позволит?
moveton
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:59

Re: Sense Bank

Я на Ящере могу обнулить лимит без проблем.
Arien
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:59

Re: Sense Bank

  Shaman написав:а в тарифах - просто RED, то це RED?
Так.
Спитай у підтримці який в тебе тариф і чому розбіжності в відображенні.
Howl
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 12:28

Питання по ФГВФО. Якщо в Сенсі куплено облігацій на 800к грн умовно.
1. Якщо виплата тіла і відсотків відбувається в один день і в цей же день чи наступний вводиться тимчасова адміністрація, то Фонд відшкодує тільки 600к?
2. Якщо різні ОВДП, 400к виплати сьогодні, і 400к через 2 тижні, то перші 400к підпадають під фонд, а наступні ОВДП перейдуть під інший банк на вибір чи як? Виплата ОВДП ж гарантується державою, на збанкрутілий банк виплата не піде?
Це на випадок, раптом відмінять воєнний стан.
Striker
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 12:41

  Striker написав:Питання по ФГВФО. Якщо в Сенсі куплено облігацій на 800к грн умовно.
1. Якщо виплата тіла і відсотків відбувається в один день і в цей же день чи наступний вводиться тимчасова адміністрація, то Фонд відшкодує тільки 600к?
2. Якщо різні ОВДП, 400к виплати сьогодні, і 400к через 2 тижні, то перші 400к підпадають під фонд, а наступні ОВДП перейдуть під інший банк на вибір чи як? Виплата ОВДП ж гарантується державою, на збанкрутілий банк виплата не піде?
Це на випадок, раптом відмінять воєнний стан.

С точки зрения ФГВФО, не имеет ни малейшего значения, откуда в банк зашли деньги. Это просто деньги на счету в банке.
Если я правильно понимаю, сменить счет для выплат по ОВДП можно и без банкротства банка.
После отменны военного положения полное покрытие будет сохраняться, если мне склероз не изменяет, еще 3 месяца, поэтому нет никакого смысла начинать беспокоиться заранее.

Есть две отдельные потенциальные проблемы. Если их не смешивать в кучу, все будет выглядеть значительно проще.
Сибарит
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 12:47

Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 13:01

  Striker написав:Питання по ФГВФО. Якщо в Сенсі куплено облігацій на 800к грн умовно.
1. Якщо виплата тіла і відсотків відбувається в один день і в цей же день чи наступний вводиться тимчасова адміністрація, то Фонд відшкодує тільки 600к?
2. Якщо різні ОВДП, 400к виплати сьогодні, і 400к через 2 тижні, то перші 400к підпадають під фонд, а наступні ОВДП перейдуть під інший банк на вибір чи як? Виплата ОВДП ж гарантується державою, на збанкрутілий банк виплата не піде?
Це на випадок, раптом відмінять воєнний стан.

Придбані через наш банк акції та/або ОВДП не є вкладами, відповідно на них не розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Якщо у процесі ліквідаційної процедури прийнято рішення про припинення депозитарної діяльності — обслуговування рахунків та облік акцій передається іншій ліцензованій депозитарній установі або уповноваженому органу на зберігання, яким виступає Центральний депозитарій України.

У випадку якщо банк або депозитарна установа припиняє свою діяльність — з цінними паперами (акції, ОВДП) нічого не відбувається, оскільки їх власником виступає клієнт. Цінні папери обліковуються:
▪️ОВДП — в депозитарії НБУ
▪️акції — в Національному депозитарії України

Щодо воєнного стану, то протягом його дії та трьох місяців з дня його припинення чи скасування — Фонд відшкодовує кошти в повному розмірі вкладу разом з відсотками, а через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану — сума відшкодування коштів за вкладами становитиме не менше 600 тисяч гривень.

Також коректно вказують, що змінити рахунок для виплати ОВДП можна у будь-який момент й отримати кошти на зручний для вас банк 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
