якщо є кредліміт, то казали, що в 0 не дасть - якийсь 500 грн залишить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:44
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:49
Её можно закрыть и этот остаток перекинуть. Я так недавно с ред и делал, только в моем случае не давало 1000 грн. перекинуть.
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:16
Этот "неснижаемый остаток" от карты зависит. На кредитнодебетовых обычно 0. Если уже был хамон с нулевым КЛ и сейчас КЛ увеличили, то думаю, что 500 оставить не потребует. Так в чём проблема тыкнуть в SSA распределение КЛ и посмотреть в каких пределах оно позволит?
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:59
Re: Sense Bank
Я на Ящере могу обнулить лимит без проблем.
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:59
Re: Sense Bank
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:28
Питання по ФГВФО. Якщо в Сенсі куплено облігацій на 800к грн умовно.
1. Якщо виплата тіла і відсотків відбувається в один день і в цей же день чи наступний вводиться тимчасова адміністрація, то Фонд відшкодує тільки 600к?
2. Якщо різні ОВДП, 400к виплати сьогодні, і 400к через 2 тижні, то перші 400к підпадають під фонд, а наступні ОВДП перейдуть під інший банк на вибір чи як? Виплата ОВДП ж гарантується державою, на збанкрутілий банк виплата не піде?
Це на випадок, раптом відмінять воєнний стан.
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:41
С точки зрения ФГВФО, не имеет ни малейшего значения, откуда в банк зашли деньги. Это просто деньги на счету в банке.
Если я правильно понимаю, сменить счет для выплат по ОВДП можно и без банкротства банка.
После отменны военного положения полное покрытие будет сохраняться, если мне склероз не изменяет, еще 3 месяца, поэтому нет никакого смысла начинать беспокоиться заранее.
Есть две отдельные потенциальные проблемы. Если их не смешивать в кучу, все будет выглядеть значительно проще.
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:47
Del
Востаннє редагувалось WallNutPen в Вів 28 жов, 2025 12:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:01
Придбані через наш банк акції та/або ОВДП не є вкладами, відповідно на них не розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Якщо у процесі ліквідаційної процедури прийнято рішення про припинення депозитарної діяльності — обслуговування рахунків та облік акцій передається іншій ліцензованій депозитарній установі або уповноваженому органу на зберігання, яким виступає Центральний депозитарій України.
У випадку якщо банк або депозитарна установа припиняє свою діяльність — з цінними паперами (акції, ОВДП) нічого не відбувається, оскільки їх власником виступає клієнт. Цінні папери обліковуються:
▪️ОВДП — в депозитарії НБУ
▪️акції — в Національному депозитарії України
Щодо воєнного стану, то протягом його дії та трьох місяців з дня його припинення чи скасування — Фонд відшкодовує кошти в повному розмірі вкладу разом з відсотками, а через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану — сума відшкодування коштів за вкладами становитиме не менше 600 тисяч гривень.
Також коректно вказують, що змінити рахунок для виплати ОВДП можна у будь-який момент й отримати кошти на зручний для вас банк 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Зараз переглядають цей форум: Sense Bank, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|