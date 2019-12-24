Striker написав:
Я просто не встигаю вивести зайві 200к грн із 800к, і вони просто пропадають. Бо ФГВФО гарантує тільки 600к по завершенню воєнного стану через 3 місяці.
cогласно законодательства Украины вот те самые 200к не пропадают - вы как кредитор банка имеете право подать ликвид.комиссии когда она начнет свою работу свои кредиторские требования их поставят в очередь (не помню точно но кажется в четвертую) и они будут погашаться из ликвидационной массы после погашения всех предыдущих очередей. В случае если ликвидационной массы окажется не достаточно для удовлетворения вашей очереди - то опять таки по законодательству Украины - ваши требования будут признаны погашенными
- такой Закон. Кстати насколько я помню банки где черед до 4й очереди доходил были (хотя чаще таки нет ;()