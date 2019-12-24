Навіть не намагався моніторити, свої пакетні картки закрив ще позаминулого тижня. Залишив АТБшку для безкоштовного входу та виходу СЕПом.
Додано: Сер 29 жов, 2025 17:45
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:59
Напомните, плз, чем закончилась история с новыми тарифами Ощадного депозита?
Перевод с него на Вайт и/или на Ред 2.0 через СенсСуперГлюкАпп таки с комиссией?
Т.е. сценарий "в середине месяца пополнил Ощадный, в РД перекинул на Ред 2.0" теперь не бесплатный?
И с евровым Ощадным та же фигня с тарифами?
Додано: Сер 29 жов, 2025 21:36
