Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:45

  flysoulfly написав:
  Solar_simfi написав:З 1 листопада припиняється підрахунок операцій для виконання умов безоплатності.

Часом цю радість не відтермінували ще ?

Навіть не намагався моніторити, свої пакетні картки закрив ще позаминулого тижня. Залишив АТБшку для безкоштовного входу та виходу СЕПом.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:59

Напомните, плз, чем закончилась история с новыми тарифами Ощадного депозита?
Перевод с него на Вайт и/или на Ред 2.0 через СенсСуперГлюкАпп таки с комиссией?
Т.е. сценарий "в середине месяца пополнил Ощадный, в РД перекинул на Ред 2.0" теперь не бесплатный?

И с евровым Ощадным та же фигня с тарифами?
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 462
З нами з: 13.06.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 21:36

Re: Sense Bank

  Driver написав:Напомните, плз, чем закончилась история с новыми тарифами Ощадного депозита?
Перевод с него на Вайт и/или на Ред 2.0 через СенсСуперГлюкАпп таки с комиссией?

Она и не начиналась. Переводы в SSA были и остались бесплатными. Никто эту часть тарифов не трогал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6094
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
 
