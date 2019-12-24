|
Sense Bank
Додано: Сер 29 жов, 2025 17:45
flysoulfly написав: Solar_simfi написав:З 1 листопада припиняється підрахунок операцій для виконання умов безоплатності
Часом цю радість не відтермінували ще ?
Навіть не намагався моніторити, свої пакетні картки закрив ще позаминулого тижня. Залишив АТБшку для безкоштовного входу та виходу СЕПом.
Solar_simfi
Профіль
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:59
Напомните, плз, чем закончилась история с новыми тарифами Ощадного депозита?
Перевод с него на Вайт и/или на Ред 2.0 через СенсСуперГлюкАпп таки с комиссией?
Т.е. сценарий "в середине месяца пополнил Ощадный, в РД перекинул на Ред 2.0" теперь не бесплатный?
И с евровым Ощадным та же фигня с тарифами?
Driver
Профіль
Додано: Сер 29 жов, 2025 21:36
Driver написав:
Напомните, плз, чем закончилась история с новыми тарифами Ощадного депозита?
Перевод с него на Вайт и/или на Ред 2.0 через СенсСуперГлюкАпп таки с комиссией?
Она и не начиналась. Переводы в SSA были и остались бесплатными. Никто эту часть тарифов не трогал.
moveton
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 09:09
Прийшло повідомлення, що потрібно перевипустити єПідтримку, але тицяю відповідну пімпочку - "Наразі неможливо виконати цю дію".
І що робити порадить підтримка?
Ой+
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 09:30
Ой+ написав:
Прийшло повідомлення, що потрібно перевипустити єПідтримку, але тицяю відповідну пімпочку - "Наразі неможливо виконати цю дію".
І що робити порадить підтримка?
То витівки Алки.
єПідтримка вже не (пере)випускається, чекаємо Дія.ХартКу... можливо... колись
Amethyst
Профіль
