Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 жов, 2025 13:31
Ой+ Дивно, що дає помилку. Перевіряв у себе і ще кількох піддослідних колег, все працює і дає перевипустити. Зараз напишу вам у особисті для уточнення.
Щодо виплат, то через підтримку можна змінити рахунок на іншу картку і все надійде вже туди.
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13207
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1432 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Чет 30 жов, 2025 13:43
Amethyst написав:
Взагалі тооо Алка десь декларувала, що в разі відсутності єПідтримки виплатить обліжки на будь-яку дебетку або дебетно-кредитну без задіяного кредліміту..
Это точно декларировала та Алка, которая банк, а не которая ДУ? Обещала, что если от Кинто поступит выплата на бывший счёт еПидтримки, то вместо этого автоматически зачислится на произвольную дебетку? Может ещё и произвольному клиенту?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6120
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Чет 30 жов, 2025 14:15
moveton написав: Amethyst написав:
Взагалі тооо Алка десь декларувала, що в разі відсутності єПідтримки виплатить обліжки на будь-яку дебетку або дебетно-кредитну без задіяного кредліміту..
Это точно декларировала та Алка, которая банк, а не которая ДУ? Обещала, что если от Кинто поступит выплата на бывший счёт еПидтримки, то вместо этого автоматически зачислится на произвольную дебетку? Может ещё и произвольному клиенту?
Було в мене подібне минулого місяця, на Кредит Дніпро замість Райфа полетіло. Добре що там маленька виплата. Але це якщо в Сенсі купували
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 543
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 30 жов, 2025 16:34
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6751
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 519 раз.
- Подякували: 1340 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: П'ят 31 жов, 2025 07:09
Sense Bank написав:
Дивно, що дає помилку. Перевіряв у себе і ще кількох піддослідних колег, все працює і дає перевипустити.
Все Вам надіслав, диво продовжується. Картка у мене вже не в терміні, напевно на відміну від піддослідних.
Якщо дійсно виплати підуть на дебетку самостійно, то мене це влаштовує.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7145
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1129 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: Нед 02 лис, 2025 11:06
Вітаю!
Можливо вже було таке питання , але задам представнику банку ще раз: як я зрозумів з 1 листопада правило 10 покупок на будь яку суму за обслуговування пакету Вайт вже немає? Чому тоді в додатку досі воно є? Невже за цілий місяць не спромоглися прибрати та не вводити клієнтів в оману?¹
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 350
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 12:52
mogicanin1986 написав:
Вітаю!
Можливо вже було таке питання , але задам представнику банку ще раз: як я зрозумів з 1 листопада правило 10 покупок на будь яку суму за обслуговування пакету Вайт вже немає? Чому тоді в додатку досі воно є? Невже за цілий місяць не спромоглися прибрати та не вводити клієнтів в оману?¹
Існує таке дууужє суб'єктивне судження, що цей градусник зникне десь після нарахування абонки за минулий місяць... тобто десь після 05/11.
Алюськє треба наочне відтворення боргів, бо вона як бібізяна не може це зробити у себе в г̶о̶л̶о̶в̶і̶ кампутері
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6751
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 519 раз.
- Подякували: 1340 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:00
mogicanin1986 написав:
Вітаю!
Можливо вже було таке питання , але задам представнику банку ще раз: як я зрозумів з 1 листопада правило 10 покупок на будь яку суму за обслуговування пакету Вайт вже немає? Чому тоді в додатку досі воно є? Невже за цілий місяць не спромоглися прибрати та не вводити клієнтів в оману?¹
Добрий день!
Умови у застосунку оновляться згодом, після фактичного списання плати за жовтень.
Перепрошуємо за ці незручності 🙌🏻
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13207
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1432 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:09
Sense Bank написав: mogicanin1986 написав:
Вітаю!
Можливо вже було таке питання , але задам представнику банку ще раз: як я зрозумів з 1 листопада правило 10 покупок на будь яку суму за обслуговування пакету Вайт вже немає? Чому тоді в додатку досі воно є? Невже за цілий місяць не спромоглися прибрати та не вводити клієнтів в оману?¹
Добрий день!
Умови у застосунку оновляться згодом, після фактичного списання плати за жовтень.
Перепрошуємо за ці незручності 🙌🏻
З повагою, Володимир 💎
Це так не працює. У мене на сьогодні в застосунку виконана умова "10 платежів" і обслуговування в поточному місяці є безкоштовним.Це зафіксовано. Те, що банк не оновив умови вчасно (з 01/11/2025, як передбачалося у офіційному повідомленні банку), є виключно проблемою банку. "Перепрошуємо за ці незручності" залиште на інші випадки
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 491
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:41
Тобі вже казали, все що ти бачиш в ССА є нікчемним і трактується як "технічна неточність". Переставайте вірити цій поробці голодних студентів.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2524
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
-
Профіль
-
-
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
