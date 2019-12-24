Я не поняла, новые правила же с ноября работают?
То есть, за октябрь еще старые правила, или как?
Сейчас же плата за РКО начисляется еще за октябрь?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лис, 2025 18:06
Re: Sense Bank
Я не поняла, новые правила же с ноября работают?
То есть, за октябрь еще старые правила, или как?
Сейчас же плата за РКО начисляется еще за октябрь?
Додано: Нед 02 лис, 2025 18:21
клієнта треба поважати
Ну так
Але ж ДРС він такий: відображають одне, діють по іншому, і кажуть, шо так і треба
ПС. От був би я помолодше років на 10, то так би і діяв: зробив десяток операцій по 1грн, заскрініл отой градусник, дочекався б зняття абонки у грудні і виклав би отот скрін на всіх форумах з питанням "чому Алка намаХує"...
І вимагав би не тільки сторнування, а ще й і квиташку про оплату від того недолугого програмера, який за 30 днів так і не зміг залочити/зняти отой градусник з ССА.
Та ще й би організував флешмоб зі школотою так на осіб 10..20 тищ )))
|