|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:44
Sense Bank написав: Amethyst написав: Sense Bank написав:pharus
Плата за обслуговування, при відсутності коштів на балансі, буде списана один раз в мінус, після чого очікуватиме на погашення.
Тобто при нульовому балансі — баланс картки стане -50 грн, але наступного місяця ще одне списання вже не пройде, і заборгованість так і лишиться -50 грн.
З повагою, Володимир 💎
О який овер буде нараховуватися на цю заборгованість у 50 грн, і коли/де він відобразиться?
Згідно з тарифами — нарахування % за несанкціоновану заборгованість не передбачено 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
А списання такої заборгованість може бути з інвалютного рах, якщо тільки там будуть/з'являться кошти?
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6757
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 519 раз.
- Подякували: 1342 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:54
Amethyst
Якщо на момент списання плати за обслуговування пакета послуг на гривневому рахунку не буде коштів, але будуть на одному з валютних (долар/євро), то списання буде з валютного рахунку в еквіваленті.
Якщо ж коштів немає на жодному, то плата спишеться саме з гривневого.
Якщо ви внесете кошти після списання з гривневої картки на валютний рахунок, то наступного місяця плата за обслуговування буде списана з нього.
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13212
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:11
Sense Bank написав:
Згідно з тарифами — нарахування % за несанкціоновану заборгованість не передбачено 👌🏻
Это давно известно. А что с телом? Что будет, если годик с этим долгом прожить? Или три? Вон Тазик про свою аналогичную абонку сказал, что тогда через год пакет автозакроется и долг простится. Не уточнял что будет, если потом опять открыть. А тут как?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6128
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:30
moveton написав: Sense Bank написав:
Згідно з тарифами — нарахування % за несанкціоновану заборгованість не передбачено 👌🏻
Это давно известно. А что с телом? Что будет, если годик с этим долгом прожить? Или три? Вон Тазик про свою аналогичную абонку сказал, что тогда через год пакет автозакроется и долг простится. Не уточнял что будет, если потом опять открыть. А тут как?
Жодних додаткових нарахувань не передбачено. Автоматичне закриття рахунків також банком не здійснюється, саме картка може бути анульована, якщо 180 днів не проводились операції, але це не пов'язано з наявною заборгованістю.
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13212
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:46
Sense Bank написав:
Автоматичне закриття рахунків також банком не здійснюється, саме картка може бути анульована, якщо 180 днів не проводились операції, але це не пов'язано з наявною заборгованістю.
Т.е. пакетные счета и долг на них останутся, только без карт? И если запросить закрытие пакета, то не закроют, пока долг не погасишь? В т.ч. и при полном закрытии договора с банком?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6128
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:59
moveton написав: Sense Bank написав:
Автоматичне закриття рахунків також банком не здійснюється, саме картка може бути анульована, якщо 180 днів не проводились операції, але це не пов'язано з наявною заборгованістю.
Т.е. пакетные счета и долг на них останутся, только без карт? И если запросить закрытие пакета, то не закроют, пока долг не погасишь? В т.ч. и при полном закрытии договора с банком?
Саме так, заборгованість лишається до моменту її погашення. При закритті рахунку потрібно буде погасити борг, інакше технічно закриття неможливе.
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13212
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1261
|333661
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|33913
|
|