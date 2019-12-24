RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:44

  Sense Bank написав:
  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:pharus
Плата за обслуговування, при відсутності коштів на балансі, буде списана один раз в мінус, після чого очікуватиме на погашення.
Тобто при нульовому балансі — баланс картки стане -50 грн, але наступного місяця ще одне списання вже не пройде, і заборгованість так і лишиться -50 грн.

З повагою, Володимир 💎

О який овер буде нараховуватися на цю заборгованість у 50 грн, і коли/де він відобразиться?

Згідно з тарифами — нарахування % за несанкціоновану заборгованість не передбачено 👌🏻

З повагою, Володимир 💎

А списання такої заборгованість може бути з інвалютного рах, якщо тільки там будуть/з'являться кошти?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:54

Amethyst
Якщо на момент списання плати за обслуговування пакета послуг на гривневому рахунку не буде коштів, але будуть на одному з валютних (долар/євро), то списання буде з валютного рахунку в еквіваленті.
Якщо ж коштів немає на жодному, то плата спишеться саме з гривневого.
Якщо ви внесете кошти після списання з гривневої картки на валютний рахунок, то наступного місяця плата за обслуговування буде списана з нього.

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:11

  Sense Bank написав:Згідно з тарифами — нарахування % за несанкціоновану заборгованість не передбачено 👌🏻

Это давно известно. А что с телом? Что будет, если годик с этим долгом прожить? Или три? Вон Тазик про свою аналогичную абонку сказал, что тогда через год пакет автозакроется и долг простится. Не уточнял что будет, если потом опять открыть. А тут как?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:30

  moveton написав:
  Sense Bank написав:Згідно з тарифами — нарахування % за несанкціоновану заборгованість не передбачено 👌🏻

Это давно известно. А что с телом? Что будет, если годик с этим долгом прожить? Или три? Вон Тазик про свою аналогичную абонку сказал, что тогда через год пакет автозакроется и долг простится. Не уточнял что будет, если потом опять открыть. А тут как?

Жодних додаткових нарахувань не передбачено. Автоматичне закриття рахунків також банком не здійснюється, саме картка може бути анульована, якщо 180 днів не проводились операції, але це не пов'язано з наявною заборгованістю.

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:46

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Автоматичне закриття рахунків також банком не здійснюється, саме картка може бути анульована, якщо 180 днів не проводились операції, але це не пов'язано з наявною заборгованістю.

Т.е. пакетные счета и долг на них останутся, только без карт? И если запросить закрытие пакета, то не закроют, пока долг не погасишь? В т.ч. и при полном закрытии договора с банком?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:59

  moveton написав:
  Sense Bank написав:Автоматичне закриття рахунків також банком не здійснюється, саме картка може бути анульована, якщо 180 днів не проводились операції, але це не пов'язано з наявною заборгованістю.

Т.е. пакетные счета и долг на них останутся, только без карт? И если запросить закрытие пакета, то не закроют, пока долг не погасишь? В т.ч. и при полном закрытии договора с банком?

Саме так, заборгованість лишається до моменту її погашення. При закритті рахунку потрібно буде погасити борг, інакше технічно закриття неможливе.

З повагою, Володимир 💎
