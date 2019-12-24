RSS
Sense Bank

Sense Bank
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:15

Наразі спостерігаємо труднощі із входом до мобільного застосунку Sense SuperApp, а також з проведенням операцій р2р та переказів між власними рахунками 😔
Спеціалісти вже залучені до виправлення, й роблять все можливе, аби відновити стабільну роботу!
Перепрошуємо за завдані незручності 🙌🏻

UPDATE: робота застосунку вже відновлена, працюємо в штатному режимі! Дякуємо за розуміння 💙
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:26

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:відновити стабільну роботу!

В смысле "НЕстабільну"? Потому, что многолетнее стабильное состояние SSA - это то, что сейчас :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:58

Вже колись питав, але забув, що відповіли )) Старість )) тому спитаю ще раз.
Отже, умова задачі. У АТБ встановлені термінали Ощадбанку, Приватбанку та Райфу. По картці Ред (додаткова - АТБ) сьогодні РД. Чи можливий варіант, що сьогодні розрахувався - і сьогодні ж провелось? Не хочеться на рівному місці нарватися на 100 грн.
Искатель
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 09:09

  Искатель написав:Вже колись питав, але забув, що відповіли )) Старість )) тому спитаю ще раз.
Отже, умова задачі. У АТБ встановлені термінали Ощадбанку, Приватбанку та Райфу. По картці Ред (додаткова - АТБ) сьогодні РД. Чи можливий варіант, що сьогодні розрахувався - і сьогодні ж провелось? Не хочеться на рівному місці нарватися на 100 грн.


Імовірність близька нулю
Navegantes
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 09:39

  Navegantes написав:
  Искатель написав:Вже колись питав, але забув, що відповіли )) Старість )) тому спитаю ще раз.
Отже, умова задачі. У АТБ встановлені термінали Ощадбанку, Приватбанку та Райфу. По картці Ред (додаткова - АТБ) сьогодні РД. Чи можливий варіант, що сьогодні розрахувався - і сьогодні ж провелось? Не хочеться на рівному місці нарватися на 100 грн.


Імовірність близька нулю

Дякую, друже! і +1 в карму від мене.
Искатель
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 08:19

Прийшла на Viber отака хрінь.

Важливо! Кредитна лінія за карткою від Sense Bank буде закрита. Детальніше: https://help.sensebank.com.ua/%D0%BA%D1 ... 0015669359

Читаю.
Що означає смс про закриття кредитної лінії?
Якщо ви отримали смс про закриття кредитної лінії, це означає, що за вашою карткою не продовжено кредитний ліміт. Залежно від типу картки вона може залишатися активною або бути закритою. Рішення про продовження кредитного ліміту банк ухвалює згідно з умовами п. 4.3.15 Договору про банківське обслуговування фізичних осіб.

Шо, де, коли, в який строк буде закрито? Чекаю на роз'яснення від представника.
Перед цим нещодавно перекидував ліміти по 500 грн на Хам-он з двух старих Редів, тобто там стало по нулям, а на Хам-оні добив до 49.9к, було 48.9к. Це пов'язано з цим? Чи це мені вирішили не подовжувати ліміт на Хам-оні? :shock:
Striker
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 08:35

Re: Sense Bank

Отака от шебутна у нас Алка (
У вас ТРИ кредлінії.
Запитайте в Чаті за якою з них от закривають.
Або забийте і спокійно наблюдайте процес. За хамоном наврядчи оце закриють.
Amethyst
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 09:06

  Striker написав:Важливо! Кредитна лінія за карткою від Sense Bank буде закрита. Детальніше: https://help.sensebank.com.ua/%D0%BA%D1 ... 0015669359

Кстати, текст справки вызывает смутное сомнение:
За всіма кредитними картками (крім Caméléon та "ВИГОДА") витратні операції недоступні — навіть після повного погашення боргу.

Подозреваю, что на ATB никто возможность тратить не отрубит. А учитывая, что RED 2.0 нынче кредитнодебетовая, и с неё тоже.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 09:24

Striker
Ні, це не пов'язано, відписав вам в особисті щодо смс та закриття кредитної лінії 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
