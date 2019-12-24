|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лис, 2025 22:43
Застосунок
Останнім часом якось почастішали проблеми з входом в застосунок
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:43
20.11 з 22:00 до 23:30 проводились технічні роботи у застосунку, у зв'язку з чим вхід до нього був тимчасово недоступний. Зараз застосунок працює в штатному режимі 👌🏻
Ось тут ви можете слідкувати за анонсами
Це телеграм спільнота, де є представники банку)
*Валерія 🐈⬛
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:54
Re: Sense Bank
А игры с карточками больше не будет?
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|